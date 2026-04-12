يُعمّم على مجموعات "الواتسآب" ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات مفادها أن سفيرة لبنان في الولايات المتحدة الأميركية ندى حمادة معوض التي اتصلت بسفير إسرائيل في واشنطن وستحضر أول جلسة مع إسرائيل في واشنطن الثلاثاء المقبل للبحث بوقف إطلاق النار، هي إبنة النائب مروان حمادة، إلا أن مصادر درزية نفت ذلك، موضحة أن ندى معوض من بعقلين في جبل لبنان ومتزوجة من الطبيب جرار معوض من زغرتا في الشمال ويملك شركة للأدوية والمعدات الطبية في الخارج.