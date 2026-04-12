بكلمات مؤثّرة... هذا ما كتبه الأب موريس خوري عن الطفل جواد!
12 April 2026
14 secs ago
source: tayyar.org
كتب الاب موريس خوري عن الطفل جواد علي أحمد الذي لا يزال تحت الانقاض منذ أربعة أيّام:
"أنا جواد علي أحمد…
ما زلتُ تحت الأنقاض منذ الأربعاء الأسود،
في حيّ السلّم، حيث البيوت لم تعد بيوتًا،
والصوت الوحيد، صدى نداءٍ ولا من يُجيب أحد.
أمي…
تجلس عند بابٍ لم يعد له باب،
تحمل صورتي، وتعدّ الدقائق كأنها أعمار،
ترفض أن تبكي كوداع، وتبكي كأنني سأعود.
يأتون ليعزّوها بي،
فتردّ بصوتٍ مكسور، لكنه مليء بالأمل:
“لم أدفنه بعد…”
كيف تُدفن روحٌ ما زالت عالقة بين حجرٍ ونبض؟
كيف يُكتب الوداع وقلب أم يرفض أن يستسلم؟
أنا لست خبراً عاجلاً يمرّ على الشاشات…
أنا إبنها،
أنا صوتها الذي لم ينقطع،
أنا الحلم الذي ما زال تحت الركام… ينتظر.
أنا بعدني عايش بقلب ماما،
وهي بعدها ناطرتني بين الرجاء والدعاء والدموع..
لا تتركوني وحدي، ولا تتركوا كُثراً مثلي،
ففي كل حجرٍ قصة،
وفي كل أنقاض، إنسان لم يقل كلمته الأخيرة بعد."
Other stories
-
-
-
اشتباكات عنيفة داخل أحياء بنت جبيل ومحاولات توغل!
-
بيان لل"حزب": لا علاقة لنا بخلية اغتيال شخصية دينية في سوريا!
-
سلام: كلني أمل ان يُلهم هذا العيد جميع اللبنانيين التمسك بوحدتنا
-
عن استخدام "الحزب" الشارع... هكذا نأى بري بنفسه
-
EXCLUSIVE
خاص - تعثّر مسار إسلام أباد: من الديبلوماسية إلى الشروط القصوى .. ولبنان!
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 12 نيسان 2026
-
"الحزب" يستهدف تجمعات الاحتلال في بنت جبيل والبيّاضة... ويضرب قواعده في المستوطنات
-
جنبلاط: لا أتحمّل مسؤولية كلام غير دقيق
-
الطفل الذي رحّب بقداسة البابا بحرارة لافتة.. لا يزال تحت ركام منزله!
-
الحصيلة التراكمية للعدوان تتجاوز 2000 شهيد
-
التصعيد في لبنان رغم وقف النار: الحقيقة التي لا تُقال! (ريتا بستاني)
-
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات داخل مقر رسمي تثير جدلاً سياسياً!
-
مريم البسّام لرئيس الحكومة: صارح الناس وقل لهم ان الاميركيين لم يرتِّبوا لك برنامج الزيارة بعد
-
"حزب الله": استهداف مواقع لجيش العدو بقذائف مدفعية ومسيّرات انقضاضيّة
-
بيانٌ هامٌّ من قيادتي حركة أمل والحزب
-
صلاة تلبية لدعوة البابا
-
"عن رفضه احتماء عناصر أمن الدولة في منشآت أوجيرو".. بيان لوزير الاتصالات
-
وزير الأشغال جال في مرفأ بيروت: مخزون الأمن الغذائي يكفي لمدة ثلاثة أشهر
-
EXCLUSIVE
خاص - شارعٌ يغلي… ومسؤولية ضبط الإحتقان بين "الحزب" والدولة
-
سلام : قررت تأجيل سفري إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة لمتابعة عمل الحكومة من بيروت
-
-
