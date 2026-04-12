أفادت"الوكالة الوطنية للإعلام"، بان قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تحاول التوغل والسيطرة على ما تبقى من احياء في مدينة بنت جبيل، حيث تدور اشتباكات عنيفة يتكبد فيها العدو الاسرائيلي خسائر جسيمة.



وفي الوقت نفسه قصفت مدفعية العدو، أطراف المدينة ومداخلها وأطراف عدد من القرى المجاورة.