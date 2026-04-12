الميادين: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان التصدّي لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية دفاعاً عن البلاد.

وتركّزت المواجهات في الساعات الماضية في بنت جبيل والبياضة.



وأفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان عن اشتباكات عنيفة ومستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال في بنت جبيل ودويها يصل الى مناطق بعيدة.



واستهدفت المقاومة دبابة "ميركافا" في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصاروخ موجّه، حيث حققت إصابة مؤكّدة وشوهدت الدبابة تحترق.



واستهدف مجاهدو المقاومة تجمّعاً لآليات وجنود "الجيش" الإسرائيلي في أطراف مدينة بنت جبيل بصليةٍ صاروخية.



واستهدفت المقاومة في عمليتين منفصلتين، تجمّعاً لآليات وجنود "الجيش" الإسرائيلي في محيط مثلث التحرير بصليةٍ صاروخيّة. واستهدفت المقاومة تجمّعاً آخر لجنود وآليات "الجيش" الإسرائيلي في محيط مثلث التحرير بصليةٍ صاروخيّة.



وبصاروخ ثقيل، استهدف المجاهدون قوة لـ"جيش" الاحتلال في بلدة البيّاضة. كما استهدفوا تموضعاً قياديّاً في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعية. واستهدفوا أيضاً تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.





واستهدفت المقاومة دبابة "ميركافا" في تلّة العويضة في بلدة العديسة الحدوديّة بمُحلّقة انقضاضيّة، مُحققةً إصابة مؤكدة.



كذلك، استهدفت المقاومة في عمليتين منفصلتين، بنى تحتيّة تتبع لـ"جيش" الاحتلال في مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية. كما استهدفت بنى تحتيّة لـ"جيش" الاحتلال في مستوطنة "شوميرا" بسرب من المسيّرات الانقضاضية.



واستهدفت المقاومة معسكر الـ100 شمال مستوطنة "أييليت هشاحر" بصليةٍ صاروخية. واستهدفت مستوطنة "يرؤون" بصليةٍ صاروخيّة، ومستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.



واستهدف المجاهدون قاعدة "عميعاد" شمال بحيرة طبريا، وموقع المطلة بصليةٍ صاروخية في عمليتين منفصلتين.



كما استهدفوا ثكنة كريات شمونة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة، وثكنة "متات" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة، ثكنة "برانيت" بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



وتؤكد المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي رداً على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدو. وتشدد على أنّ عملياتها مستمرة إلى أن يتوقّف العدوان الإسرائيلي الأميركي على البلد وشعبه.



وفي السياق، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشاهد توثق استهدافها مستوطنة "كريات شمونة" وجبل "نيريا" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.