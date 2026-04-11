جنبلاط: لا أتحمّل مسؤولية كلام غير دقيق
11 April 2026
9 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:
"تعمد بعض الأوساط المشبوهة إلى اجتزاء تصريحات للمعلم الشهيد كمال جنبلاط من سياقها الزمني، وإعادة نشرها بما يخدم أهدافًا تحريضية باطلة، متجاهلةً الظروف التاريخية والسياسية التي أحاطت بتلك المرحلة.
وقد استعانت هذه الجهات بافتتاحية لصحيفة "النهار" تعود إلى عام 1958، مستحضرةً حادثة "سهل الحولة".
وفي هذا السياق، يوضّح الرئيس وليد جنبلاط أنّه لا يتحمّل مسؤولية كلام غير دقيق، مبنيًا على وقائع تاريخية غير ثابتة حول أراضي سهل الحولة، كما لا يتحمّل تبعات خلاف بين كمال جنبلاط وصائب سلام، يُستحضر اليوم خارج سياقه".
وختم البيان: "إنّ العلاقة التاريخية التي تجمع الرئيس وليد جنبلاط بآل سلام علاقة راسخة، عمادها الحرص المشترك على حماية لبنان الكبير، وصون وحدته، وترسيخ انتمائه العربي".
Just in
22 :44
مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني لـ "سي إن إن": الولايات المتحدة قدمت مطالب غير مقبولة بشأن مضيق هرمز وعدة قضايا أخرى
22 :33
وكالة "فارس": المفاوضات الإيرانية الأميركية لا تزال مستمرة منذ أكثر من 7 ساعات
22 :28
التلفزيون الإيراني: استمرار تبادل الرسائل بين الوفدين في إسلام آباد رغم الخلافات القائمة
22 :02
حزب الله: استهدفنا ثكنة "كريات شمونة" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية
21 :58
إبراهيم الموسوي للجزيرة: لا مانع من خوض مفاوضات لكن ينبغي ألا تكون مباشرة وتحت النار
21 :54
مقر خاتم الأنبياء الإيراني: ننفي ادعاء قائد القيادة المركزية الأميركية بشأن دخول السفن الأميركية إلى مضيق هرمز
