لا يزال العنصر الكشفي جواد علي أحمد، تحت أنقاض منزله في حي السلم، منذ يوم الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية استهدفت المبنى الذي يقطنه، مما أسفر عن استشهاده ووالده علي أحمد، حسبما قال مغردون في مواقع التواصل.



واكتسب جواد شهرته من مقطع فيديو، ظهر فيه خلال استقبال البابا لاوون الرابع عشر على طريق المطار باتجاه القصر الجمهوري. وكان جواد في عداد العناصر الكشفية التي استقبلت البابا، وقال واضعاً يده على رأسه: "أحلى بابا بالعالم.. احترامي لكل الديانات".



وأفاد ناشطون في مواقع التواصل بأن جواد ووالده، استشهدا في الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلهما في حي السلم. وقالت والدته في منشور لها في "فايسبوك"، إن ابنها لا يزال تحت الأنقاض.



وجددت الأم السبت، تأكيدها أن جثمان ابنها لا يزال تحت الأنقاض. وكتبت في منشور جديد: "اليوم الرابع… وأنا أعيش أمومة مختلفة، لا تشبه انتظار الأمهات، أربّي وجعي احتسابًا، وأقاوم… لأنك تستحق الشهادة".



وتفاعل كثيرون مع هذا المقطع، وأعادوا نشر مقطع الفيديو، طالبين الصلاة لنجاة جواد وإخراجه من تحت الركام.