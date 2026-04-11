تتحدث أوساط سياسية عن أنّ إجراءات نُسب اتخاذها إلى مرجعية رسمية طالت عدداً من عناصر إحدى الفرق المولجة حماية أحد المقرات الرسمية، ويُقال إنّهم محسوبون على الطائفة الشيعية، وقد شملت إعطاء بعضهم إجازات لعدة أيام، وإبعاد آخرين من داخل المقرات الرسمية إلى نقاط خارجية أو إلى مداخل تلك المقرات.

وتعتبر هذه الأوساط أنّ هذه الخطوات، وفق تعبيرها، تطرح تساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات المتخذة.

في المقابل، تشدد هذه الأوساط على أهمية دور قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الحفاظ على الاستقرار وضبط الأمن، وتفادي أي احتكاك مع المتظاهرين في الساحات، والعمل على قطع الطريق على أي اشتباكات بين بيئة حزب الله والجيش، لا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأول من أي اشتباك قد يحصل.