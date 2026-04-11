كتبت الإعلامية مريم البسّام عبر "اكس":

«دولة الرئيس الذي احترم وانت تعرف ذلك،

معك والله معك ، بس صارح الناس وقل لهم ان الاميركيين لم يرتِّبوا لك برنامج الزيارة بعد لانشغالهم بمفاوضات اسلام اباد ، وان وزير الخارجية ماركو روبيو، لم يعط موعداً لكم حتى على مستوى المشاركة في اجتماعات صندوق النقد .

اما خبرية انك بقيت ببيروت "لمتابعة عمل الحكومة " ف ما بتقطع،

فيك تتابعها اونلاين من تحت سابع ارض ، وما حدا رايد بحقك اي فتنة لا سمح الله.

وفي الاثناء لا داعي للايعاز الى محيطك باتهام الاخرين في افشال الزيارة لاسيما ممن تعتبرهم طامحين للعودة الى السراي.

صدقني وعن محبة : ما حدا فاضي ل هالسوالف.

فلتدم لك َ وعمرها ما تؤول ( من آلت)

لغيرك بهالظروف.



حرسكم الله »