أعلن "حزب الله"، في سلسلة بيانات، أن "المقاومة الإسلامية استهدفت:



- تموضعًا قياديًّا في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعية.



- قوة لجيش العدوّ الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بصاروخ ثقيل.



- بنى تحتية عسكريّة في مستوطنة شوميرا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



- ثكنة برانيت بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



- ثكنة متات بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.



- قاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا بصليةٍ صاروخيّة".

