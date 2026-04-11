بيانٌ هامٌّ من قيادتي حركة أمل والحزب
11 April 2026
9 mins ago
source: tayyar.org
صدر عن قيادتي حركة أمل وحزب الله في بيروت البيان الآتي:
إن حركة أمل وحزب الله ومع التقدير العميق لصبر أهلنا النازحين وللإخوة المضيفين في العاصمة والمناطق كافة ومع إعتزازهم بصمود المقاومين في مواجهات القرى الحدودية ومع إحترام القيادتين لمشاعر الناس وحماستها للتعبير عن موقفها من الإستحقاقات الجارية وحرصاً من القيادتين على الإستقرار وحماية السلم الأهلي وعدم الانجرار الى اي انقسام يريده العدو الإسرائيلي فإننا ندعو أهلنا الشرفاء الى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد.
Just in
19 :39
وسائل إعلام إيرانية: الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية أنهت جولة من المحادثات المباشرة
19 :25
إيسنا عن أمين مجلس الإعلام الإيراني: مفاوضات إسلام آباد الثلاثية انعقدت بعد التحقق من وقف الهجمات على بيروت
19 :15
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بجروح متوسطة في اشتباكات جنوب لبنان
19 :11
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله أطلق نحو 40 صاروخاً على مستوطنات الشمال منذ ساعات الصباح
19 :10
ماكرون: سلطات لبنان هي الجهة الوحيدة التي تملك الحق في تقرير مصير لبنان
19 :04
وصول شعلة النور المقدس من كنيسة القيامة في القدس الى قصر بعبدا
19 :39
وسائل إعلام إيرانية: الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية أنهت جولة من المحادثات المباشرة
-
19 :25
إيسنا عن أمين مجلس الإعلام الإيراني: مفاوضات إسلام آباد الثلاثية انعقدت بعد التحقق من وقف الهجمات على بيروت
-
19 :15
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بجروح متوسطة في اشتباكات جنوب لبنان
-
19 :11
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله أطلق نحو 40 صاروخاً على مستوطنات الشمال منذ ساعات الصباح
-
19 :10
ماكرون: سلطات لبنان هي الجهة الوحيدة التي تملك الحق في تقرير مصير لبنان
-
19 :04
وصول شعلة النور المقدس من كنيسة القيامة في القدس الى قصر بعبدا
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026