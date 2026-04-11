صدر عن قيادتي حركة أمل وحزب الله في بيروت البيان الآتي:



إن حركة أمل وحزب الله ومع التقدير العميق لصبر أهلنا النازحين وللإخوة المضيفين في العاصمة والمناطق كافة ومع إعتزازهم بصمود المقاومين في مواجهات القرى الحدودية ومع إحترام القيادتين لمشاعر الناس وحماستها للتعبير عن موقفها من الإستحقاقات الجارية وحرصاً من القيادتين على الإستقرار وحماية السلم الأهلي وعدم الانجرار الى اي انقسام يريده العدو الإسرائيلي فإننا ندعو أهلنا الشرفاء الى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد.