تشير أوساط سياسية إلى أنّ التحركات في الشارع تعكس حالة من الغضب الشعبي داخل بيئة حزب الله تجاه التطورات الأخيرة، ولا سيما ما عُرف بـ«الأربعاء الأسود» وما رافقه من مواقف سياسية ورسمية اعتبرها هذا الجمهور أنها قد تمنح إسرائيل ذرائع إضافية لتصعيد القصف.

وتضيف المصادر أنّ الحزب، في شقيه السياسي والإعلامي، يواجه صعوبة في ضبط هذا الاحتقان الشعبي بالكامل، رغم تأكيده المتكرر رفض الانزلاق إلى أي فتنة داخلية وحرصه على منع حصولها، انطلاقاً من قناعته بأن إسرائيل تسعى إلى خلق فوضى داخلية ودفع البلاد نحو مواجهة داخلية خطيرة.

وتشدد هذه الأوساط على أنّ مسؤولية احتواء التصعيد تقع أيضا على عاتق الدولة، عبر اتخاذ خطوات من شأنها تهدئة الوضع ومنع استغلاله من قبل إسرائيل، بدلاً من ترك الساحة مفتوحة أمام مزيد من التوتر.