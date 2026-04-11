خاص - مسار إسلام آباد يحدد مصير التفاوض بين إسرائيل ولبنان
11 April 2026
14 secs ago
source: tayyar.org
يشهد المشهد الإقليمي تطورات متسارعة مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بدء المحادثات مع إيران في إسلام آباد، واشارته إلى أن مسار هذه المفاوضات لن يطول قبل اتضاح نيات الطرف الإيراني، في وقت لفت فيه إلى أهمية مضيق هرمز وإمكانية إعادة فتحه، رغم الحديث عن بدائل مطروحة.
في المقابل، تحرّك الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف لعرض مقترحات طهران على القيادة الباكستانية، واضعًا شروطًا واضحة تتصل بوقف إطلاق النار في لبنان، إضافة إلى ملف الأصول الأميركية المجمّدة. ويعكس هذا الطرح محاولة لربط الملفات الإقليمية ببعضها البعض ضمن سلة تفاوضية واحدة.
وتجمع مصادر سياسية ودبلوماسية على أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بمدى استعداد الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار في لبنان، إلى جانب معالجة بقية الملفات المطروحة. وفي هذا السياق، تؤكد المصادر أن إيران لا تسعى للتفاوض نيابة عن لبنان، لكنها في الوقت نفسه تدفع باتجاه شمول التهدئة مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية، ما تعتبره ورقة قوة يفترض أن تتمسك بها الدولة في لبنان بدل أن تطيح بها.
غير أن هذه التطورات تضع لبنان أمام تحدٍ دقيق، إذ كان من الممكن، بحسب هذه المصادر، استثمار هذا الضغط الدولي بشكل أفضل بدل الانخراط في سجالات سياسية داخلية، خصوصًا في ظل التفاوض الجاري تحت وقع التصعيد. ففشل هذه المحادثات قد يعيد إشعال المواجهة بين إيران وإسرائيل، وهو ما سينعكس سلبًا على المسار التفاوضي المتعلق بلبنان، وقد يؤدي إلى تعطيله أو تأجيله مجددًا في ظل حسابات تل أبيب واستراتيجياتها في إدارة الصراع.
Just in
16 :41
رئيس الحكومة: قررت تأجيل سفري إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة لمتابعة عمل الحكومة من بيروت حفاظًا على أمن اللبنانيين ووحدتهم في ظل الأوضاع الداخلية الحاضرة
16 :41
"أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي: عبور قطع من البحرية الأميركية لمضيق هرمز تم بدون التنسيق مع إيران
16 :40
تيار المستقبل يرفض الزج بأعلامه في التحركات أمام السراي تتمة
16 :25
حزب الله: استهداف مستوطنة نهاريا بصليةٍ صاروخيّة
16 :19
وكالة فارس: المدمرة الأمريكية توقفت عن التحرك بسبب الرد الحازم للقوات الإيرانية وتحذيرات وفد إيران في باكستان
16 :17
وكالة فارس: القوات الإيرانية أبلغت وفد إيران المفاوض بتحرك مدمرة أمريكية من ميناء الفجيرة باتجاه مضيق هرمز
