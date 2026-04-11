قيادة الجيش تحذّر من تعريض الاستقرار والسلم الأهلي إلى الخطر
11 April 2026
7 mins ago
source: tayyar.org
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، وتزايُد التحديات التي تواجهها البلاد، برزت في الآونة الأخيرة دعوات للمواطنين تحثهم على التجمع والاحتجاج سعيًا إلى تحقيق عدة مَطالب.إن قيادة الجيش، إذ تؤكد احترامها لحقّ التعبير السلمي عن الرأي، تحذّر بشدّة من أيّ تحرّك قد يعرّض الاستقرار والسلم الأهلي إلى الخطر، أو يؤدي إلى الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة. كما تُشدد على أنّ الجيش سيتدخل بحزم لمنع أي مساس بالاستقرار الداخلي، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى أعلى درجات الوعي والمسؤولية.كذلك تدعو القيادة المواطنين إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة."
Just in
15 :08
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 2 من جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك مح مسلحي الحزب جنوبي لبنان اليوم
15 :05
الحزب: استهدفنا بمسيرة دبابة ميركافا في منطقة صف الهوا بمدينة بنت جبيل وحققنا إصابة
15 :03
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم بالجليل الأعلى إثر رصد صواريخ من لبنان
15 :01
ترامب: المحادثات مع إيران في إسلام آباد بدأت رسمياً
15 :00
بالفيديو النائب ندى البستاني: نحن في حاجة للوعي أكتر من أي وقت مضى فأي تحريض يمكن أن يجرّ البلد لفتنة داخلية تتمة
14 :53
ماكرون: أبلغت أردوغان بأهمية ضمان أن يكون لبنان مشمولاً في وقف إطلاق النار في إيران وأهمية فتح مضيق هرمز
