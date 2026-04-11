رسالة مفتوحة إلى بعبدا… قبلان يحذّر من "الخيار الأميركي" والفتنة الداخلية
انتقد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ما اعتبره "الخيار الأميركي"، مؤكدًا أنه "كارثي على لبنان وسيادته"، ومحذرًا من الانزلاق نحو فتنة داخلية.
وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اعتبر قبلان أنّ لبنان يعيش "لحظة مصيرية تختلف عن كل المراحل السابقة"، مشيرًا إلى أنّ البلاد "مقسومة عاموديًا بشدة" منذ نشأتها، نتيجة التأثيرات الإقليمية والدولية على قرارها السياسي.
وأضاف أن تركيبة لبنان السياسية "أُنتجت تاريخيًا بفعل الخارج"، معتبرًا أن هذا الواقع انعكس على تشكيل السلطات المتعاقبة وعلى الخيارات الوطنية، في ظل ما وصفه بـ"النفوذ الأميركي الكبير" داخل مؤسسات الدولة.
وانتقد ما اعتبره "الخيار الأميركي"، مؤكدًا أنه "كارثي على لبنان وسيادته"، ومشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "لا تفصل مصالحها في لبنان عن مصالح إسرائيل"، بحسب تعبيره.
كما شدد على أن أي انقسام داخلي كبير يهدد البلاد، محذرًا من الانزلاق نحو فتنة، ومؤكدًا أن الشراكة بين الطوائف تبقى الأساس في الحفاظ على استقرار لبنان.
وفي سياق متصل، لفت إلى وجود تباين بين السلطة وخيارات "المقاومة"، معتبرًا أن هذا الخلاف يرتبط بالعامل الدولي وتأثيراته، داعيًا إلى تجنّب أي خيارات قد تؤدي إلى صدام داخلي أو إلى إضعاف عناصر القوة الوطنية.
وأكد قبلان أن "لبنان لا يمكن أن يكون تابعًا لأي جهة خارجية"، مشددًا على أن أي مسار سياسي يجب أن يراعي التوازنات الداخلية ويمنع الانقسام، محذرًا من أن أي خيار يضع مكونات البلد في مواجهة بعضها "سيحرق لبنان".
وختم بالتشديد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتنسيق الداخلي، معتبرًا أن ذلك يشكل المدخل الأساسي لحماية البلاد من المخاطر في المرحلة الحالية.
تأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد الانقسام السياسي الداخلي في لبنان، بالتزامن مع استمرار المواجهات على الجبهة الجنوبية وتكثيف الضغوط الدولية للدفع نحو مسار تفاوضي بين لبنان وإسرائيل عبر وساطة أميركية.
ويشهد الداخل اللبناني في هذه المرحلة تباينًا واضحًا في المقاربات بين القوى السياسية، لا سيما حول كيفية إدارة المرحلة المقبلة، سواء لجهة التفاوض أو دور "المقاومة" في المعادلة الأمنية، ما يعكس انقسامًا تقليديًا يتجدّد مع كل استحقاق مفصلي.
كما تتزامن هذه المواقف مع تحركات دبلوماسية خارجية مكثفة، وطرح أفكار تتصل بترتيبات أمنية وسياسية جديدة، ما يعيد إلى الواجهة مسألة التوازن بين القرار الوطني والتأثيرات الخارجية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات أي خيار داخلي على الاستقرار العام.
Just in
-
15 :08
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 2 من جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك مح مسلحي الحزب جنوبي لبنان اليوم
-
15 :05
الحزب: استهدفنا بمسيرة دبابة ميركافا في منطقة صف الهوا بمدينة بنت جبيل وحققنا إصابة
-
15 :03
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم بالجليل الأعلى إثر رصد صواريخ من لبنان
-
15 :01
ترامب: المحادثات مع إيران في إسلام آباد بدأت رسمياً
-
15 :00
بالفيديو النائب ندى البستاني: نحن في حاجة للوعي أكتر من أي وقت مضى فأي تحريض يمكن أن يجرّ البلد لفتنة داخلية تتمة
-
14 :53
ماكرون: أبلغت أردوغان بأهمية ضمان أن يكون لبنان مشمولاً في وقف إطلاق النار في إيران وأهمية فتح مضيق هرمز
-
كتيلي: أي تفاوض سقفه السيادة الكاملة
أسواق المال تقرأ حرب لبنان: مسار التعافي صعب وطويل
المفتي دريان يرفض التعرض لسلام: ندعم قرارات مجلس الوزراء
بالصورة: الدفاع المدني ينعى شهيده
فضل الله: التفاوض المباشر مع العدو خرق فاضح للدستور
باسيل عن التفاوض: نؤيده كمبدأ ولا يجوز تحت ضغط العدوان ومن دون وقف النار... هذه هي الأهداف المطلوبة
"استخفاف غير مقبول"… روابط القطاع العام تهاجم الحكومة
العدو يواصل عدوانه على النبطية ومنطقتها بوتيرة عالية ومدمرة
وزير الإعلام يستكمل اتصالاته ويشكر مدير عام اليونسكو على موقفه بحماية الصحافيين
مصادر لـ «الأنباء»: لبنان أُبلغ من الأميركيين أن بيروت لن تقصف مجدداً
إسرائيل تصعّد في لبنان لفرض وقائع جديدة قبل مفاوضات واشنطن
المديرية العامة لأمن الدولة تنعي ١٣ شهيدًا من عناصرها
تداول مقطع فيديو لأحد العسكريين يردّد شعارات حزبية ودينية... اليكم خلفياته!
تنفيذا للمبادرة الرئاسية التفاوضية.. اول اتصال هاتفي ثلاثي توافق على عقد اول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل
ربيع عواد: نعزّي اللبنانيين والمديرية العامة لأمن الدولة باستشهاد عناصرها الأبطال في نعمة الواجب
وهاب: وقف لإطلاق النار خلال ساعات
اتحاد بلديات الشقيف النبطية: للامتناع عن التصوير خلال فترة الحرب
شتاينماير للرئيس عون: متضامنون مع لبنان وشعبه ومستعدون للمساهمة في وقف التصعيد
حزب الله: ندعو السلطة إلى أن تعي خطورة مسار التنازلات مع عدو لا يفقه إلا القوة
بعد استهداف السراي الحكومي في النبطية.. بيانٌ من الحزب!
بالفيديو النائب ندى البستاني: نحن في حاجة للوعي أكتر من أي وقت مضى فأي تحريض يمكن أن يجرّ البلد لفتنة داخلية
مقاتلات باكستانية تصل إلى السعودية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين
أمطار متفرقة غدًا وانخفاض طفيف في الحرارة
قيادة الجيش تحذّر من تعريض الاستقرار والسلم الأهلي إلى الخطر
استهداف شخصية دينية في دمشق… إحباط مخطط قبل التنفيذ
كتيلي: أي تفاوض سقفه السيادة الكاملة
سباق دبلوماسي في باكستان…قاليباف وعراقجي يجتمعان بشهباز شريف
أسواق المال تقرأ حرب لبنان: مسار التعافي صعب وطويل
المفتي دريان يرفض التعرض لسلام: ندعم قرارات مجلس الوزراء
بالصورة: الدفاع المدني ينعى شهيده
