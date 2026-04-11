كتبت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي:

"‏التفاوض قوة مش ضعف طول ما هوي من موقع سيادي- استقلالي بياخد بالاعتبار حفظ الحقوق وما أكترها.

لبنان قادر يفرض شروطه ويحمي حقوقه، وأي مسار تفاوضي بيكون سقفو السيادة الكاملة ورفض أي تنازل عن الأرض والثروات.

الفرصة اليوم لنثبت إنو الدولة القوية بتحمي، بتفاوض، وبتربح".