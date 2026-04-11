المفتي دريان يرفض التعرض لسلام: ندعم قرارات مجلس الوزراء
11 April 2026
source: tayyar.org
أبدى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمام زواره حرصه على مقام رئاسة الحكومة كباقي الرئاسات الرسمية اللبنانية، وقال: "التعرض والإساءة إلى رئيس حكومة لبنان القاضي نواف سلام معيب بحق كل اللبنانيين".
أضاف: "دار الفتوى ترفض التطاول والمس باي سلطة أو مؤسسة سواء كانت رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء لان ذلك يفقد الدولة هيبتها ومكانتها، ونؤيد وندعم كل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات التي تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين وينبغي التقيد بها وتنفيذها".
ودعا المفتي دريان الى "نبذ الفتنة في العاصمة بيروت وكل لبنان والمحافظة على السلم الأهلي وتوطيد الوحدة الوطنية وهذه مسؤولية كل اللبنانيين".
وقال: "أي انحراف عن المسار الوطني الجامع سيعيد لبنان إلى دوامة الفوضى وعدم الاستقرار وانهيار الوطن ويخدم العدو الإسرائيلي في ما يسعى اليه، وهذا يتطلب من الجيش اللبناني والقوى الأمنية تعزيز الأمن في مدينة العيش الواحد بيروت والتصدي لأي خلل من هنا أو هناك ولأي دعوات مشبوهة وتحريضية ومعالجة الأمور في المحافظة على كرامة أهل بيروت وسائر اللبنانيين وعيشهم وعلى الأملاك العامة والخاصة".
Just in
13 :35
13 :31
13 :26
13 :25
13 :14
13 :08
