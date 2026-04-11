نعت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، العنصر محمد عباس مصره، من عديد مركز زفتا العضوي - النبطية الإقليمي الذي استشهد بتاريخ ١١-٤-٢٠٢٦، جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة زفتا - قضاء النبطية، حيث كان قد أنجز مهمة إنقاذ جريح جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زفتا.



وفي ما يلي نبذة عن حياته:



"- محمد عباس مصره، من عديد مركز زفتا العضوي - النبطية الإقليمي من مواليد ١١-٠٢-١٩٩١.

- تطوّع اختيارياً في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٠٢-٠١-٢٠١٠

- ثُبِّت في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٥-٠٨-٢٠٢٣.

- حائز على العديد من التناويه والتهاني من مدير عام الدفاع المدني.

- تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.

- شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان."