أصدر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل البيان الآتي: حول موضوع التفاوض مع اسرائيل:



يؤيّد التيار الوطني الحر بالمطلق مبدأ التفاوض مع اسرائيل لوقف الحرب ولاستعادة حقوق لبنان ولإحلال السلام، غير أن عملية التفاوض المباشر هي ورقة تكتيّة يمكن إستعمالها في أوانها لتحقيق غايتها، ولا يجوز التفريط بها ولا استعمالها في غير أوانها تحت ضغط العدوان الاسرائيلي ومن دون تحقيق وقف لإطلاق النار وعلى قاعدة تقديم التنازلات المجانية في مسلسلٍ إستسلامي وإنهزامي.



والتفاوض يكون مبرراً إذا كان سبيلاً لتحقيق الاهداف التالية:

1 – وقف الاعتداءات الاسرائيلية بالكامل برّاً وبحراً وجوّاً

2_ انسحاب إسرائيلي كامل من كل الاراضي اللبنانية المحتلّة ضمن الحدود المعترف بها دولياً ومن ضمنها اتفاق الترسيم البحري.

3– العودة الفورية للمواطنين اللبنانيين الى بلداتهم ومنازلهم من دون قيد او شرط.

4 – نشر الجيش على كل الحدود وكامل الأراضي اللبنانية وتسليحه بما يلزم من ضمن إستراتيجية دفاع وطني وتطبيق فوري لمبدأ حصر السلاح الفوري بيده دون غيره وحصر قرار الدولة بمؤسساتها الدستورية دون غيرها.

5 – تحميل اسرائيل مسؤولية الأضرار الناجمة عن العدوان والمطالبة بالتعويض عنها.

6 – تحقيق مبدأ السيادة المطلقة للدولة اللبنانية على ارضها وجوّها وبحرها وكامل حقوقها في ثرواتها الوطنية الطبيعية واستثمارها بالكامل.

7 – تثبيت مبدأ اقامة السلام الدائم والشامل والعادل مع اسرائيل من ضمن خطّة السلام العربية في بيروت (2002) وبالاستناد الى مرجعية الأمم المتحدة بقراراتها كافة، وبما يضمن عدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك في اطار مسار وحل عربي متكامل يضمن ايضاً عودة النازحين السوريين الى بلدهم.