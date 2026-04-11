باسيل عن التفاوض: نؤيده كمبدأ ولا يجوز تحت ضغط العدوان ومن دون وقف النار... هذه هي الأهداف المطلوبة
11 April 2026
1 min ago
source: tayyar.org
أصدر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل البيان الآتي: حول موضوع التفاوض مع اسرائيل:
يؤيّد التيار الوطني الحر بالمطلق مبدأ التفاوض مع اسرائيل لوقف الحرب ولاستعادة حقوق لبنان ولإحلال السلام، غير أن عملية التفاوض المباشر هي ورقة تكتيّة يمكن إستعمالها في أوانها لتحقيق غايتها، ولا يجوز التفريط بها ولا استعمالها في غير أوانها تحت ضغط العدوان الاسرائيلي ومن دون تحقيق وقف لإطلاق النار وعلى قاعدة تقديم التنازلات المجانية في مسلسلٍ إستسلامي وإنهزامي.
والتفاوض يكون مبرراً إذا كان سبيلاً لتحقيق الاهداف التالية:
1 – وقف الاعتداءات الاسرائيلية بالكامل برّاً وبحراً وجوّاً
2_ انسحاب إسرائيلي كامل من كل الاراضي اللبنانية المحتلّة ضمن الحدود المعترف بها دولياً ومن ضمنها اتفاق الترسيم البحري.
3– العودة الفورية للمواطنين اللبنانيين الى بلداتهم ومنازلهم من دون قيد او شرط.
4 – نشر الجيش على كل الحدود وكامل الأراضي اللبنانية وتسليحه بما يلزم من ضمن إستراتيجية دفاع وطني وتطبيق فوري لمبدأ حصر السلاح الفوري بيده دون غيره وحصر قرار الدولة بمؤسساتها الدستورية دون غيرها.
5 – تحميل اسرائيل مسؤولية الأضرار الناجمة عن العدوان والمطالبة بالتعويض عنها.
6 – تحقيق مبدأ السيادة المطلقة للدولة اللبنانية على ارضها وجوّها وبحرها وكامل حقوقها في ثرواتها الوطنية الطبيعية واستثمارها بالكامل.
7 – تثبيت مبدأ اقامة السلام الدائم والشامل والعادل مع اسرائيل من ضمن خطّة السلام العربية في بيروت (2002) وبالاستناد الى مرجعية الأمم المتحدة بقراراتها كافة، وبما يضمن عدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك في اطار مسار وحل عربي متكامل يضمن ايضاً عودة النازحين السوريين الى بلدهم.
11 :56
البحرين: اعتراض مسيّرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
11 :55
مركز: زلزال بقوة 4.6 درجة يهز جنوب إيران
11 :55
التلفزيون الإيراني: وفد إيران يجتمع برئيس وزراء باكستان وستحدد تفاصيل الاجتماع الإيراني الأميركي بعد اللقاء
11 :50
الداخلية السورية لـ"الحدث": تفكيك عبوة ناسفة كانت تستهدف إحدى الشخصيات الدينية بدمشق
11 :46
بالصورة: الدفاع المدني ينعى شهيده تتمة
11 :41
غارة استهدفت بلدة المنصوري وأخرى جويا في قضاء صور
Other stories
"استخفاف غير مقبول"… روابط القطاع العام تهاجم الحكومة
-
العدو يواصل عدوانه على النبطية ومنطقتها بوتيرة عالية ومدمرة
-
وزير الإعلام يستكمل اتصالاته ويشكر مدير عام اليونسكو على موقفه بحماية الصحافيين
-
مصادر لـ «الأنباء»: لبنان أُبلغ من الأميركيين أن بيروت لن تقصف مجدداً
-
إسرائيل تصعّد في لبنان لفرض وقائع جديدة قبل مفاوضات واشنطن
-
المديرية العامة لأمن الدولة تنعي ١٣ شهيدًا من عناصرها
-
تداول مقطع فيديو لأحد العسكريين يردّد شعارات حزبية ودينية... اليكم خلفياته!
-
تنفيذا للمبادرة الرئاسية التفاوضية.. اول اتصال هاتفي ثلاثي توافق على عقد اول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل
-
ربيع عواد: نعزّي اللبنانيين والمديرية العامة لأمن الدولة باستشهاد عناصرها الأبطال في نعمة الواجب
-
وهاب: وقف لإطلاق النار خلال ساعات
-
اتحاد بلديات الشقيف النبطية: للامتناع عن التصوير خلال فترة الحرب
-
شتاينماير للرئيس عون: متضامنون مع لبنان وشعبه ومستعدون للمساهمة في وقف التصعيد
-
حزب الله: ندعو السلطة إلى أن تعي خطورة مسار التنازلات مع عدو لا يفقه إلا القوة
-
بعد استهداف السراي الحكومي في النبطية.. بيانٌ من الحزب!
-
اللواء طوني صليبا: يعتصر قلبي ألمًا على أبنائي شهداء المديرية العامة لأمن الدولة..
-
الكتاب مفبرك...لا استقالة لوزير الصحة!
-
الحجار تفقد مواقع الغارات التي استهدفت بيروت يوم الأربعاء
-
بالصورة: إستشهاد شقيق نجم كرة السلة اللبنانية!
-
نقابة "أطباء بيروت" نعت ثلاثة أطباء شهداء!
-
التيار الوطني الحر: مجزرة النبطية دافع جديد للتضامن وتوحيد الموقف الوطني حول وقف النار والإنسحاب الإسرائيلي
-
بالصورة: الدفاع المدني ينعى شهيده
-
-
-
11 April 2026
-
فضل الله: التفاوض المباشر مع العدو خرق فاضح للدستور
-
-
-
11 April 2026
-
"فقد ساقه وتشوه وجهه"… تفاصيل عن مجتبى خامنئي
-
-
11 April 2026
-
"استخفاف غير مقبول"… روابط القطاع العام تهاجم الحكومة
-
-
-
11 April 2026
-
العدو يواصل عدوانه على النبطية ومنطقتها بوتيرة عالية ومدمرة
-
-
-
11 April 2026
-
هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمناسبة عيد الفصح
-
-
-
11 April 2026
-
صور الأطفال الذين قتلوا في مدرسة ميناب على متن طائرة الوفد الإيراني إلى باكستان (صورة)
-
-
-
11 April 2026
-
وزير الإعلام يستكمل اتصالاته ويشكر مدير عام اليونسكو على موقفه بحماية الصحافيين
-
-
-
11 April 2026
-
أسلحة صينية لإيران… تطور يهدد مسار التهدئة
-
-
-
11 April 2026
-
ترامب يقول إنه تم تقديم خطط لإقامة قوس للنصر في واشنطن (صورة)
-
-
-
11 April 2026