افادت الوكالة الوطنية بأن العدو الاسرائيلي يواصل عدوانه على النبطية ومنطقتها بوتيرة عالية ومدمرة وشنت طائراته الحربية 3 غارات متتالية على بلدة كفرصير وافيد عن سقوط 3 شهداء .

كما شنت الطائرات الحربية المعادية غارة على مبنى سكنيا قبالة محطة محروقات، على اوتوستراد زفتا -النبطية ودمرته وافيد عن سقوط 4 شهداء.

كما استشهد مواطن في غارة معادية على بلدة القصيبة.

وتعرضت بلدة جبشيت لغارة جوية بعد غارتين كانتا نفذتا فجرا.

وشن الطيران الحربي المعادي غارة على مدينة النبطية مستهدفا منزل وعيادة الرئيس السابق لاتحاد بلديات الشقيف الدكتور محمد جميل جابر ودمره .