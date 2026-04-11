العدو يواصل عدوانه على النبطية ومنطقتها بوتيرة عالية ومدمرة
11 April 2026
34 secs ago
source: tayyar.org
افادت الوكالة الوطنية بأن العدو الاسرائيلي يواصل عدوانه على النبطية ومنطقتها بوتيرة عالية ومدمرة وشنت طائراته الحربية 3 غارات متتالية على بلدة كفرصير وافيد عن سقوط 3 شهداء .
كما شنت الطائرات الحربية المعادية غارة على مبنى سكنيا قبالة محطة محروقات، على اوتوستراد زفتا -النبطية ودمرته وافيد عن سقوط 4 شهداء.
كما استشهد مواطن في غارة معادية على بلدة القصيبة.
وتعرضت بلدة جبشيت لغارة جوية بعد غارتين كانتا نفذتا فجرا.
وشن الطيران الحربي المعادي غارة على مدينة النبطية مستهدفا منزل وعيادة الرئيس السابق لاتحاد بلديات الشقيف الدكتور محمد جميل جابر ودمره .
Just in
10 :31
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني
10 :20
بكين تنفي تقارير أميركية تفيد بأن الصين تجهز لإرسال شحنة أسلحة إلى إيران
10 :19
"الغارديان": لم يحقق نهج نتنياهو أي شيء للإسرائيليين وجاء بثمن باهظ للغاية
10 :17
الحزب : قصفنا بالصواريخ بنية تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أدميت
10 :11
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات إطلاق صواريخ وخلية مسلحة تابعة للحزب في لبنان
10 :08
الوكالة الوطنية للإعلام: وصول 3 اشخاص من العالقين في بلدة المنصوري الى مدينة صور سيرًا على الأقدام بينهم مختار البلدة
10 :31
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني
-
10 :20
بكين تنفي تقارير أميركية تفيد بأن الصين تجهز لإرسال شحنة أسلحة إلى إيران
-
10 :19
"الغارديان": لم يحقق نهج نتنياهو أي شيء للإسرائيليين وجاء بثمن باهظ للغاية
-
10 :17
الحزب : قصفنا بالصواريخ بنية تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أدميت
-
10 :11
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات إطلاق صواريخ وخلية مسلحة تابعة للحزب في لبنان
-
10 :08
الوكالة الوطنية للإعلام: وصول 3 اشخاص من العالقين في بلدة المنصوري الى مدينة صور سيرًا على الأقدام بينهم مختار البلدة
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026