مصادر لـ «الأنباء»: لبنان أُبلغ من الأميركيين أن بيروت لن تقصف مجدداً
11 April 2026
12 secs ago
source: الأنباء
ذكرت معلومات خاصة بـ «الأنباء» الكويتية، أن اجتماع الثلاثاء في واشنطن بين اسرائيل ولبنان هو تحضيري وليس بدءا للمفاوضات، وسيكون هدفه وضع آلية التفاوض بمختلف مراحله، أما بالنسبة إلى مستوى الوفد اللبناني المفاوض فتقول المصادر ان لبنان ينتظر معرفة مستوى الوفد الإسرائيلي ليقرر حينها مستوى وفده.
وبحسب المصادر، فإن انطلاق المفاوضات مرهون بوقف النار لكون هذا الأمر هو شرط رئيس الجمهورية جوزف عون ومجلس الوزراء، مضيفة في الوقت عينه اننا قد نكون أمام تخفيف كبير لإطلاق النار من قبل إسرائيل أو وقف غير معلن للنار في حال لم تنفذ إسرائيل وقفا شاملا لإطلاق النار.
وعلمت «الأنباء» أن لبنان أبلغ من الأميركيين أن إسرائيل لن تقصف بيروت مجددا بفعل الضغط الذي مارسته واشنطن عليها، علما أن ما حصل «يوم الاربعاء الاسود» من مجزرة إسرائيلية، أدت إلى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح، دفع المجتمع الدولي إلى «الاستنفار» دعما للبنان، لاسيما من قبل الدول العربية وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
توازيا، علمت «الأنباء» أن رئيس الحكومة نواف سلام يتجه إلى التحرك في اتجاه الدول الأوروبية التي يسمح وضعها بتقديم مساعدات إنسانية مهمة إلى لبنان، كما أن وزير المال ياسين جابر بصدد البحث مع البنك الدولي في واشنطن لتحويل قروضه في اتجاه مساعدة النازحين.
Just in
07 :25
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في عرب العرامشة وبلدات عدة بالجليل الغربي بعد رصد مسيرة من لبنان
07 :22
صحيفة "معاريف": أهداف الحرب الثلاثة الكبرى لم تتحقق في النهاية بل كانت بعيدة عن ذلك
07 :16
سي إن إن عن المتحدث باسم سفارة الصين بواشنطن: المعلومات غير صحيحة والصين لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع
07 :14
سي.إن.إن: المخابرات الأميركية تشير إلى أنّ الصين تستعد لشحن أسلحة إلى إيران وسط وقف إطلاق نار هش
06 :42
إسرائيل تصعّد في لبنان لفرض وقائع جديدة قبل مفاوضات واشنطن تتمة
06 :34
سفير باكستان بأميركا: سنقدم المشورة بالمفاوضات إذا طُلب منا ذلك
