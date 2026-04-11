



ذكرت معلومات خاصة بـ «الأنباء» الكويتية، أن اجتماع الثلاثاء في واشنطن بين اسرائيل ولبنان هو تحضيري وليس بدءا للمفاوضات، وسيكون هدفه وضع آلية التفاوض بمختلف مراحله، أما بالنسبة إلى مستوى الوفد اللبناني المفاوض فتقول المصادر ان لبنان ينتظر معرفة مستوى الوفد الإسرائيلي ليقرر حينها مستوى وفده.



وبحسب المصادر، فإن انطلاق المفاوضات مرهون بوقف النار لكون هذا الأمر هو شرط رئيس الجمهورية جوزف عون ومجلس الوزراء، مضيفة في الوقت عينه اننا قد نكون أمام تخفيف كبير لإطلاق النار من قبل إسرائيل أو وقف غير معلن للنار في حال لم تنفذ إسرائيل وقفا شاملا لإطلاق النار.



وعلمت «الأنباء» أن لبنان أبلغ من الأميركيين أن إسرائيل لن تقصف بيروت مجددا بفعل الضغط الذي مارسته واشنطن عليها، علما أن ما حصل «يوم الاربعاء الاسود» من مجزرة إسرائيلية، أدت إلى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح، دفع المجتمع الدولي إلى «الاستنفار» دعما للبنان، لاسيما من قبل الدول العربية وفرنسا والاتحاد الأوروبي.



توازيا، علمت «الأنباء» أن رئيس الحكومة نواف سلام يتجه إلى التحرك في اتجاه الدول الأوروبية التي يسمح وضعها بتقديم مساعدات إنسانية مهمة إلى لبنان، كما أن وزير المال ياسين جابر بصدد البحث مع البنك الدولي في واشنطن لتحويل قروضه في اتجاه مساعدة النازحين.