المديرية العامة لأمن الدولة تنعي ١٣ شهيدًا من عناصرها

  • 11 April 2026
  • 25 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org
    article image
    تنعي المديرية العامة لأمن الدولة الشهداء الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سراي النبطية الحكومي:

    * المؤهل أول حسن ترحيني

    * المؤهل حسين حرب

    * المؤهل حسين ملاح

    * المعاون أول محمد أيوب

    * المعاون أول علي فقيه

    * المعاون موسى حيدر

    * الرقيب أول أحمد قانصو

    * الرقيب أول يوسف قانصو

    * الرقيب أول محمد ضاوي

    * الرقيب أول محمد رسلان

    * العريف خليل المقداد

    * المأمور علي حجازي

    * المأمور علي بدير

    وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

    • المؤهل أول الشهيد حسن علي ترحيني:

    * من مواليد ١٤/٠١/١٩٧٧ عبا – قضاء النبطية.

    * الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة أولاد.

    * حائز تنويه المدير العام ثلاث مرات وتهنئته ست مرات.

    * حائز وسام الاستحقاق اللبناني البرونزي والفضي وميدالية الجدارة.

    * نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.

    • المؤهل الشهيد حسين سمير حرب:

    * من مواليد ١٠/٠٥/١٩٨٩ أبو ظبي (خارج البلاد).

    * الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

    * حائز تهنئة المدير العام مرة واحدة.

    * نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.

    • المؤهل الشهيد حسين محمد حسن ملاح:

    * من مواليد ٠٦/١٢/١٩٩١ عين قانا – قضاء النبطية.

    * الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

    * حائز تنويه المدير العام مرة واحدة.

    * نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.

    • المعاون اول الشهيد محمد صبحي أيوب:

    * من مواليد ٢٤/٠٣/١٩٨٩ كفرتبنيت – قضاء النبطية.

    * الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة أولاد.

    * حائز تنويه المدير العام أربع مرات وتهنئته مرة واحدة ومكافأة مالية مرتين.

    * نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.

    • المعاون أول الشهيد علي حسن فقيه:

    * من مواليد ١١/٠٦/١٩٩١ صيدا.

    * الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

    * نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.

    • المعاون الشهيد موسى علي حيدر:

    * من مواليد ١٧/٠٣/١٩٧٩ النبطية.

    * الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

    * حائز تهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة، وتنويه قائد الجيش أربع مرات وتهنئته عشر مرات.

    * حائز وسام الاستحقاق اللبناني البرونزي، وسام مكافحة الإرهاب، ووسام التقدير العسكري.

    * نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.

    • الرقيب أول الشهيد أحمد حسان قانصو:

    * من مواليد ٠٥/١٠/١٩٩٩ الدوير – قضاء مرجعيون.

    * الوضع العائلي: أعزب.

    * نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.

    • الرقيب أول الشهيد يوسف مرشد قانصو:

    * من مواليد ٠٢/٠٤/٢٠٠٠ الدوير – قضاء النبطية.

    * الوضع العائلي: أعزب.

    * نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.

    • الرقيب أول الشهيد محمد حسين ضاوي:

    * من مواليد ٠٣/٠٢/١٩٩٨ زوطر الشرقية – قضاء النبطية.

    * الوضع العائلي: أعزب.

    * حائز تنويه قائد الجيش مرة واحدة وتهنئته مرتين وتنويه المدير العام مرتين.

    * نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.

    • الرقيب أول الشهيد محمد يوسف رسلان:

    * من مواليد ١١/١٠/١٩٩٤ جديدة مرجعيون – قضاء مرجعيون.

    * الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

    * حائز تنويه قائد الجيش مرتين وتهنئته مرتين.

    * نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.

    • العريف الشهيد خليل علي المقداد:

    * من مواليد ٢١/٠٦/٢٠٠١ مقنة – قضاء بعلبك.

    * الوضع العائلي: أعزب.

    * نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.

    • المأمور الشهيد علي جعفر حجازي:

    من مواليد ١١/١١/٢٠٠١ حومين الفوقا – قضاء النبطية.

    الوضع العائلي: أعزب.

    * نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.

    • المأمور الشهيد علي محمد بدير:

    من مواليد ٠١/٠١/٢٠٠٦ النبطية الفوقا – قضاء النبطية

    الوضع العائلي: أعزب.

    نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.

    تُقام مراسم التشييع يوم السبت بتاريخ ١١/٠٤/٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠، من أمام سراي صيدا الحكومي.

