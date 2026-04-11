تنعي المديرية العامة لأمن الدولة الشهداء الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سراي النبطية الحكومي:



* المؤهل أول حسن ترحيني



* المؤهل حسين حرب



* المؤهل حسين ملاح



* المعاون أول محمد أيوب



* المعاون أول علي فقيه



* المعاون موسى حيدر



* الرقيب أول أحمد قانصو



* الرقيب أول يوسف قانصو



* الرقيب أول محمد ضاوي



* الرقيب أول محمد رسلان



* العريف خليل المقداد



* المأمور علي حجازي



* المأمور علي بدير



وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:



• المؤهل أول الشهيد حسن علي ترحيني:



* من مواليد ١٤/٠١/١٩٧٧ عبا – قضاء النبطية.



* الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة أولاد.



* حائز تنويه المدير العام ثلاث مرات وتهنئته ست مرات.



* حائز وسام الاستحقاق اللبناني البرونزي والفضي وميدالية الجدارة.



* نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.



• المؤهل الشهيد حسين سمير حرب:



* من مواليد ١٠/٠٥/١٩٨٩ أبو ظبي (خارج البلاد).



* الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.



* حائز تهنئة المدير العام مرة واحدة.



* نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.



• المؤهل الشهيد حسين محمد حسن ملاح:



* من مواليد ٠٦/١٢/١٩٩١ عين قانا – قضاء النبطية.



* الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.



* حائز تنويه المدير العام مرة واحدة.



* نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.



• المعاون اول الشهيد محمد صبحي أيوب:



* من مواليد ٢٤/٠٣/١٩٨٩ كفرتبنيت – قضاء النبطية.



* الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة أولاد.



* حائز تنويه المدير العام أربع مرات وتهنئته مرة واحدة ومكافأة مالية مرتين.



* نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.



• المعاون أول الشهيد علي حسن فقيه:



* من مواليد ١١/٠٦/١٩٩١ صيدا.



* الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.



* نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.



• المعاون الشهيد موسى علي حيدر:



* من مواليد ١٧/٠٣/١٩٧٩ النبطية.



* الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.



* حائز تهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة، وتنويه قائد الجيش أربع مرات وتهنئته عشر مرات.



* حائز وسام الاستحقاق اللبناني البرونزي، وسام مكافحة الإرهاب، ووسام التقدير العسكري.



* نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.



• الرقيب أول الشهيد أحمد حسان قانصو:



* من مواليد ٠٥/١٠/١٩٩٩ الدوير – قضاء مرجعيون.



* الوضع العائلي: أعزب.



* نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.



• الرقيب أول الشهيد يوسف مرشد قانصو:



* من مواليد ٠٢/٠٤/٢٠٠٠ الدوير – قضاء النبطية.



* الوضع العائلي: أعزب.



* نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.



• الرقيب أول الشهيد محمد حسين ضاوي:



* من مواليد ٠٣/٠٢/١٩٩٨ زوطر الشرقية – قضاء النبطية.



* الوضع العائلي: أعزب.



* حائز تنويه قائد الجيش مرة واحدة وتهنئته مرتين وتنويه المدير العام مرتين.



* نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.



• الرقيب أول الشهيد محمد يوسف رسلان:



* من مواليد ١١/١٠/١٩٩٤ جديدة مرجعيون – قضاء مرجعيون.



* الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.



* حائز تنويه قائد الجيش مرتين وتهنئته مرتين.



* نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.



• العريف الشهيد خليل علي المقداد:



* من مواليد ٢١/٠٦/٢٠٠١ مقنة – قضاء بعلبك.



* الوضع العائلي: أعزب.



* نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.



• المأمور الشهيد علي جعفر حجازي:



من مواليد ١١/١١/٢٠٠١ حومين الفوقا – قضاء النبطية.



الوضع العائلي: أعزب.



* نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.



• المأمور الشهيد علي محمد بدير:



من مواليد ٠١/٠١/٢٠٠٦ النبطية الفوقا – قضاء النبطية



الوضع العائلي: أعزب.



نال الأوسمة التالية: وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، وميدالية أمن الدولة بعد الاستشهاد.



تُقام مراسم التشييع يوم السبت بتاريخ ١١/٠٤/٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠، من أمام سراي صيدا الحكومي.