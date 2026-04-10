يتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد العسكريين وهو يردّد شعارات حزبية ودينية.

يوضح مصدر عسكري أنّ هذا المقطع قديم وقد نشره أحد المقربين من العسكري عقب استشهاده اليوم جراء استهداف إسرائيلي معادٍ في بلدة جبشيت - النبطية، ويُشير إلى أنّ العسكري المذكور سُرّح من الجيش منذ حوالي ٤ أشهر.