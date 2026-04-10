تنفيذا للمبادرة الرئاسية التفاوضية.. اول اتصال هاتفي ثلاثي توافق على عقد اول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل
10 April 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:
بناء على المبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والتي ترتكز على العمل الدبلوماسي من خلال الإعلان عن وقف لإطلاق النار والذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل، وبعد الاتصالات الدولية والعربية التي اجراها الرئيس عون مؤخراً في ضوء تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، قررت الإدارة الاميركية تكليف وزارة الخارجية الاميركية القيام بدور الوسيط بين لبنان واسرائيل. وتنفيذا لذلك، وبناء على توجيهات الرئيس عون للسفيرة اللبنانية في واشنطن، تم إتصال هاتفي عند التاسعة مساء بتوقيت بيروت، هو الأول بين لبنان ممثلا بسفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض وإسرائيل ممثلة بسفيرها في واشنطن يحئيل ليتر، وبمشاركة سفير الولايات المتحدة الاميركية في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن.
وتم خلال الاتصال التوافق على عقد اول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الاميركية للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان و”اسرائيل” برعاية أميركية .
Just in
23 :45
وزارة الخارجية الباكستانية: وصول وفد إيران إلى إسلام أباد اليوم للمشاركة في المحادثات ونأمل بأن تنخرط الأطراف فيها على نحو بناء
23 :40
طائرة مسيّرة تحلّق على علو منخفض جدًا فوق عرمون – خلدة – دوحة الحص
23 :39
بعد تداول مقطع فيديو لأحد العسكريين يردّد شعارات حزبية ودينية... هذا ما أوضحه مصدر أمني للـLBCI تتمة
23 :30
"حزب الله": استهداف مستوطنات يرؤون ونهاريّا وكريات شمونة وأفيفيم وقاعدة شراغا شمال مدينة عكّا المُحتلّة
23 :28
النائب الأول للرئيس الإيراني: ندعم المفاوضين الإيرانيين ليتابعوا باقتدار المهمة الموكلة إليهم من النظام والشعب
23 :27
القناة 12 الإسرائيلية: طائرة AF2 وعلى متنها نائب رئيس الولايات المتحدة والوفد الأمريكي للمفاوضات هبطت في باريس للتزود بالوقود المخطط في طريقها إلى باكستان
23 :45
23 :39
23 :30
23 :28
23 :27
