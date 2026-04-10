صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:



بناء على المبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والتي ترتكز على العمل الدبلوماسي من خلال الإعلان عن وقف لإطلاق النار والذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل، وبعد الاتصالات الدولية والعربية التي اجراها الرئيس عون مؤخراً في ضوء تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، قررت الإدارة الاميركية تكليف وزارة الخارجية الاميركية القيام بدور الوسيط بين لبنان واسرائيل. وتنفيذا لذلك، وبناء على توجيهات الرئيس عون للسفيرة اللبنانية في واشنطن، تم إتصال هاتفي عند التاسعة مساء بتوقيت بيروت، هو الأول بين لبنان ممثلا بسفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض وإسرائيل ممثلة بسفيرها في واشنطن يحئيل ليتر، وبمشاركة سفير الولايات المتحدة الاميركية في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن.





وتم خلال الاتصال التوافق على عقد اول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الاميركية للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان و”اسرائيل” برعاية أميركية .