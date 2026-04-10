كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العمل الوطني ربيع عواد: نعزّي اللبنانيين والقوى الأمنية، وخصوصًا المديرية العامة لأمن الدولة، قيادةً وأفرادًا، باستشهاد عناصرها الأبطال في نعمة الواجب.

إنّ هذه المؤسسة، كما سائر القوى الأمنية، كانت ولا تزال صمّام أمان للوطن، تحفظ الوجود والتنوّع، وتصون الاستقرار والسلم الأهلي.

الرحمة للشهداء، والصبر والسلوان لعائلاتهم ورفاقهم، وليحفظ الله لبنان وأهله