اتحاد بلديات الشقيف النبطية: للامتناع عن التصوير خلال فترة الحرب
-
10 April 2026
-
27 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن اتحاد بلديات الشقيف النبطية، في بيان، أنه “نظراً للظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على السلامة العامة وسلامة أهلنا، نتمنى من جميع المواطنين والمقيمين والصحافيين والمدونين ما يلي:
– الامتناع عن التصوير خلال فترة الحرب، سواء قبل حدوث الاعتداءات أو بعدها، ولا سيما تصوير مواقع سقوط القذائف، الأضرار، تحركات فرق الإنقاذ، أو أي نشاط أمني أو عسكري، لما لذلك من تأثير على السلامة العامة.
– عدم تصوير الأسواق والتجمعات ومناسبات التشييع والمرافق العامة وأي مواقع حيوية، تفادياً لأي مخاطر قد تنعكس سلباً على أمن المنطقة وسلامة المواطنين.
– عدم تداول أو إرسال الرسائل الصوتية التي تصف واقعاً أمنياً دقيقاً، أو تحدد أماكن وتحركات، أو تنقل معلومات قد تُستغل بشكل يضر بالمصلحة العامة.
– يُطلب من الجميع التعاون والتحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، لما فيه حماية أرواح أهلنا والحد من أي مخاطر محتملة”.
-
Just in
-
23 :45
وزارة الخارجية الباكستانية: وصول وفد إيران إلى إسلام أباد اليوم للمشاركة في المحادثات ونأمل بأن تنخرط الأطراف فيها على نحو بناء
-
23 :40
طائرة مسيّرة تحلّق على علو منخفض جدًا فوق عرمون – خلدة – دوحة الحص
-
23 :39
بعد تداول مقطع فيديو لأحد العسكريين يردّد شعارات حزبية ودينية... هذا ما أوضحه مصدر أمني للـLBCI تتمة
-
23 :30
"حزب الله": استهداف مستوطنات يرؤون ونهاريّا وكريات شمونة وأفيفيم وقاعدة شراغا شمال مدينة عكّا المُحتلّة
-
23 :28
النائب الأول للرئيس الإيراني: ندعم المفاوضين الإيرانيين ليتابعوا باقتدار المهمة الموكلة إليهم من النظام والشعب
-
23 :27
القناة 12 الإسرائيلية: طائرة AF2 وعلى متنها نائب رئيس الولايات المتحدة والوفد الأمريكي للمفاوضات هبطت في باريس للتزود بالوقود المخطط في طريقها إلى باكستان
-
-
Other stories
-
-
-
وهاب: وقف لإطلاق النار خلال ساعات
-
شتاينماير للرئيس عون: متضامنون مع لبنان وشعبه ومستعدون للمساهمة في وقف التصعيد
-
حزب الله: ندعو السلطة إلى أن تعي خطورة مسار التنازلات مع عدو لا يفقه إلا القوة
-
بعد استهداف السراي الحكومي في النبطية.. بيانٌ من الحزب!
-
اللواء طوني صليبا: يعتصر قلبي ألمًا على أبنائي شهداء المديرية العامة لأمن الدولة..
-
الكتاب مفبرك...لا استقالة لوزير الصحة!
-
الحجار تفقد مواقع الغارات التي استهدفت بيروت يوم الأربعاء
-
بالصورة: إستشهاد شقيق نجم كرة السلة اللبنانية!
-
نقابة "أطباء بيروت" نعت ثلاثة أطباء شهداء!
-
التيار الوطني الحر: مجزرة النبطية دافع جديد للتضامن وتوحيد الموقف الوطني حول وقف النار والإنسحاب الإسرائيلي
-
لماذا رفضت إسرائيل السماح لفرنسا بالمشاركة في المحادثات المباشرة مع لبنان؟
-
وزارة الصحة تعلن تلقي مراجعات أهالي المفقودين من الشهداء والجرحى
-
بالفيديو: مراسل "الجديد" يتلقى نبأ إستشهاد إبن عمه مباشرةً على الهواء!
-
الرئيس سلام يعزي بشهداء أمن الدولة: يزيدنا إصراراً إلى وقف النار
-
الرئيس بري قدم التعازي بشهداء أمن الدولة
-
بالصورة: من هم شهداء "أمن الدولة "؟
-
كريس منصور ضحية جديدة لحادث سير مروع وقع مساء أمس في زوق مصبح
-
الرئيس عون اتصل باللواء لاوندس معزياً باستشهاد 12 عنصراً من أمن الدولة
-
ابو زيد بعد استشهاد عناصر من أمن الدولة: إجرام اسرائيل المتمادي يجب أن يتوقف بأي ثمن
-
شو الوضع؟ إسرائيل تواصِل المجازر على الرغم من نافذة المفاوضات... باسيل يؤيد بيروت منزوعة السلاح بشرط الحماية من الإعتداء
-
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
