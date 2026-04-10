حزب الله: ندعو السلطة إلى أن تعي خطورة مسار التنازلات مع عدو لا يفقه إلا القوة
10 April 2026
22 mins ago
source: tayyar.org
اعتبر "حزب الله"، في بيان حول العدوان الصهيوني على السرايا الحكومية في مدينة النبطية، أن "العدو الصهيوني ارتكب اليوم مجزرة كبرى استكمالًا لمجزرته في يوم الأربعاء الأسود، مستهدفًا السراي الحكومي في مدينة النبطية، ما أدى إلى استشهاد ١٣ عنصرًا من جهاز أمن الدولة، في اعتداءٍ سافر وخطير طاول مؤسسة أمنية رسمية سيادية، مما يؤكد أن هذا العدو يمعن في استباحة كل لبنان دولة وشعبًا ومؤسسات، في محاولة لإيقاع أكبر عدد من الخسائر والدمار ليكسر إرادة الشعب الصامد، وليغطي على فشله الكبير في الميدان".
ورأى ان "هذا العدوان الإجرامي يضع الدولة اللبنانية أمام مسؤوليات جسيمة لا يمكن التنصل منها. ففي الوقت التي تهرع فيه إلى استجداء المفاوضات المباشرة مع العدو تحت النار، مفرّطة بأوراق القوة وما سطره المجاهدون من إنجازات في الميدان، وتحت ذرائع السيادة الشكلية، تُترك السيادة الحقيقية نهبًا لصواريخ العدو وطائراته وجرائمه. وإزاء كل التنازلات التي قُدّمت وتُقدّم للعدو رغم ما ارتكبه من مجازر وقتل ودمار من دون أي ضمانات مقابلة، والعمل ليل نهار وفي ظل العدوان على محاولة سحب الشرعية من المقاومة الدفاعية التي هي حق يكفلها الدستور والقانون الدولي، يوجّه العدو رسالته بالدم بأن كل شيء مباح أمام عدوانه، وأن كل تنازل يقابله مزيد من الاستباحة والدمار".
وإذ دان "هذه المجزرة الوحشية"، نتقدم ب"أحر التعازي من عائلات الشهداء ومن جهاز أمن الدولة قيادة وضباطًا وعناصر"، ودعا السلطة إلى "أن تعي خطورة مسار التنازلات مع عدو لا يفقه إلا القوة، وأن تعود إلى موقعها الطبيعي إلى جانب شعبها ومقاومته. فبالوحدة الوطنية والصمود والثبات نتغلب على هذا العدوان، ويخرج لبنان كله منتصرًا بإذن الله".
22 :17
الإعلامي الإيراني مهرداد خليلي: طائرتان إيرانيتان في طريقهما إلى باكستان تقلّان الوفد الإيراني ويبدو أن الاتفاق على وقف الحرب في لبنان قد تم بانتظار الإعلان الرسمي
22 :14
جيش العدو ينفذ عملية تفجير في الخيام
22 :11
مراسل المنار: إطلاق وابل صاروخي كبير من جنوب لبنان
22 :08
اتحاد بلديات الشقيف النبطية: للامتناع عن التصوير خلال فترة الحرب تتمة
22 :05
شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة ديركيفا.
22 :02
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ما زلنا غير متفقين مع طهران حتى على ما نتفاوض بشأنه في إسلام آباد
22 :17
