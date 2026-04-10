صدر عن اللواء طوني صليبا المدير العام السابق لأمن الدولة البيان التالي:



يعتصر قلبي ألمًا على أبنائي شهداء المديرية العامة لأمن الدولة الذين سقطوا في العدوان الاسرائيلي الهمجي الغادر.



إن دماءهم الزكية ستروي ارض الوطن وستحرره من رجس الاحتلال الاسرائيلي ، ولن يكون هذا البلد الا لابنائه الشرفاء،



تعازي الحارة الى عائلاتكم ورفاقكم أيها الشهداء الأبطال.