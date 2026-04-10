تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورةً منسوبة إلى كتاب استقالة وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين من الحكومة.



فريق Fact Check Lebanon في وزارة الإعلام تواصل مع مستشار الوزير، الذي أكد أن الكتاب المتداول" زائف ومفبرك ولا يمت إلى الحقيقة بصلة".



واكد ان الوزير ناصر الدين" يتابع عمله كالمعتاد".