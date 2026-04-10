تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مواقع الغارات التي استهدفت العاصمة بيروت يوم الأربعاء، يرافقه المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف.





واطّلع الحجار ميدانياً على سير عمليات الإنقاذ الجارية في عدد من المواقع المستهدفة، مثنياً على "الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية وفوج الإطفاء في الاستجابة السريعة ومساعدة المواطنين".



ودعا إلى "الالتفاف حول الدولة في هذه المرحلة الدقيقة"، مؤكداً أن "مطلب الدولة واضح ويتمثل بوقف إطلاق النار"، وأن "الضمانات تكمن في وحدة الموقف الداخلي ودعم مؤسسات الدولة".





وحذّر من "أي فتنة داخلية"، معتبراً أنها "لا تخدم سوى إسرائيل وتضر بمصلحة لبنان"، ومشدداً على أن "أمن البلاد يجب أن يشمل جميع المناطق من دون استثناء، والقرارات الحكومية تصب في هذا الاتجاه".

