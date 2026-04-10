نقابة "أطباء بيروت" نعت ثلاثة أطباء شهداء!
10 April 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
نعت نقابة الاطباء في بيروت الاطباء الثلاثة هشام إسماعيل، نديم شمس الدين، إسراء إسماعيل، الذين استشهدوا جراء الغارات الاسرائيلية، حيث "اندمجت دماؤهم مع ارض الوطن، وهم خسارة كبيرة للجسم الطبي وللوطن".
واضافت النقابة في بيان: "الاطباء في لبنان لم يتأخروا يوما عن تقديم واجبهم المهني والانساني في الوقوف الى جانب المصابين، مؤكدين الالتزام برسالتهم النبيلة".
وكررت دعوتها الى تحييد الطواقم الطبية والاسعافية والتمريضية عن الاعمال العسكرية.
وختمت: "ان الاطباء الثلاثة تركوا وراءهم ألما شديدا وفراغا كبيرا في عائلاتهم الصغيرة والكبيرة، لكن في الوقت نفسه، ارثهم سيبقى حيًّا في قلوبنا وسيظلون رمزا للتضحية والعطاء".
Just in
20 :45
الكتاب مفبرك...لا استقالة لوزير الصحة! تتمة
20 :41
المكتب الإعلامي في وزارة الصحة: ننفي صحة الصورة المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم تقديم وزير الصحة استقالته من الحكومة
20 :41
الحجار تفقد مواقع الغارات التي استهدفت بيروت يوم الأربعاء تتمة
20 :40
وزارة الصحة: 1953 شهيداً و6303 جريحاً منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 2 آذار
20 :36
يسرائيل هيوم: إصابة منزل بشكل مباشر في كريات شمونة إثر صواريخ أطلقت من لبنان دون إنذار مسبق
20 :29
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا والجليل الغربي إثر إطلاق صواريخ من لبنان
