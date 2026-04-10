نعت نقابة الاطباء في بيروت الاطباء الثلاثة هشام إسماعيل، نديم شمس الدين، إسراء إسماعيل، الذين استشهدوا جراء الغارات الاسرائيلية، حيث "اندمجت دماؤهم مع ارض الوطن، وهم خسارة كبيرة للجسم الطبي وللوطن".

واضافت النقابة في بيان: "الاطباء في لبنان لم يتأخروا يوما عن تقديم واجبهم المهني والانساني في الوقوف الى جانب المصابين، مؤكدين الالتزام برسالتهم النبيلة".

وكررت دعوتها الى تحييد الطواقم الطبية والاسعافية والتمريضية عن الاعمال العسكرية.

وختمت: "ان الاطباء الثلاثة تركوا وراءهم ألما شديدا وفراغا كبيرا في عائلاتهم الصغيرة والكبيرة، لكن في الوقت نفسه، ارثهم سيبقى حيًّا في قلوبنا وسيظلون رمزا للتضحية والعطاء".