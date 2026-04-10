



صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:



مرة جديدة تضيف إسرائيل جريمة جديدة إلى سجل جرائم الحرب والمجازر التي تصر على ارتكابها في حق مدنيين وعسكريين، باستهداف سرايا النبطية وما ترمز إليه من حضورٍ للدولة اللبنانية وأجهزتها.

إن مجزرة النبطية وسقوط الشهداء الأبرار من عناصر أمن الدولة، هما دافعان جديدان للتضامن بين اللبنانيين وتوحيد الموقف الوطني حول أهداف وقف النار والإنسحاب الإسرائيلي وتأمين حماية لبنان في شكل دائم.

ويتقدم التيار الوطني الحر من جهاز أمن الدولة وقيادته ومن ذوي الشهداء واللبنانيين بالتعازي الحارة، ويؤكد أن شهادتهم هي عنوان للتمسك بلبنان ودور الدولة والشرعية