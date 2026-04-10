التيار الوطني الحر: مجزرة النبطية دافع جديد للتضامن وتوحيد الموقف الوطني حول وقف النار والإنسحاب الإسرائيلي
10 April 2026
1 min ago
source: tayyar.org
صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
مرة جديدة تضيف إسرائيل جريمة جديدة إلى سجل جرائم الحرب والمجازر التي تصر على ارتكابها في حق مدنيين وعسكريين، باستهداف سرايا النبطية وما ترمز إليه من حضورٍ للدولة اللبنانية وأجهزتها.
إن مجزرة النبطية وسقوط الشهداء الأبرار من عناصر أمن الدولة، هما دافعان جديدان للتضامن بين اللبنانيين وتوحيد الموقف الوطني حول أهداف وقف النار والإنسحاب الإسرائيلي وتأمين حماية لبنان في شكل دائم.
ويتقدم التيار الوطني الحر من جهاز أمن الدولة وقيادته ومن ذوي الشهداء واللبنانيين بالتعازي الحارة، ويؤكد أن شهادتهم هي عنوان للتمسك بلبنان ودور الدولة والشرعية
Just in
20 :45
الكتاب مفبرك...لا استقالة لوزير الصحة! تتمة
20 :41
المكتب الإعلامي في وزارة الصحة: ننفي صحة الصورة المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم تقديم وزير الصحة استقالته من الحكومة
20 :41
الحجار تفقد مواقع الغارات التي استهدفت بيروت يوم الأربعاء تتمة
20 :40
وزارة الصحة: 1953 شهيداً و6303 جريحاً منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 2 آذار
20 :36
يسرائيل هيوم: إصابة منزل بشكل مباشر في كريات شمونة إثر صواريخ أطلقت من لبنان دون إنذار مسبق
20 :29
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا والجليل الغربي إثر إطلاق صواريخ من لبنان
