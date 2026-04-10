افادت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر ان إسرائيل رفضت السماح لفرنسا بالمشاركة في المحادثات المباشرة مع لبنان لان سلوك فرنسا خلال العام الماضي دفعنا لاعتبارها وسيطا غير نزيه

