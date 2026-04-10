صدر عن وزارة الصحة العامة بيان توجهت فيه إلى أهالي المفقودين من الشهداء والجرحى في بيروت َوجبل لبنان بعد موجة الغارات التي نفذها العدو الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي في 8 نيسان الحالي.

ودعت الوزارة الاهالي للتوجه إلى مكتب المراجعات التابع لطوارئ الصحة والذي استحدثته الوزارة في مستشفى الحريري بئر حسن قرب مخازن المستشفى، وذلك يوميا بين العاشرة صباحا والخامسة عصرا ابتداء من يوم غد السبت، لتقديم كل المراجعات في هذا الخصوص بهدف القيام بالمتابعة اللازمة وجلاء مصير المفقودين.