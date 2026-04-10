تلقى مراسل قناة "الجديد" الميداني، ابراهيم ضاوي، خبر إستشهاد إبن عمه محمد حسين ضاوي ، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة وقد إستشهد في العدوان الإسرائيلي على سرايا النبطيه مع عددٍ من رفاقه بعد ظهر اليوم.



