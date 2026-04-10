قدم رئيس الحكومة نواف سلام، واجب العزاء لأهل النبطية، قائلاً: "أصدق التعازي لأهل النبطية بشهدائها من المدنيين وعناصر أمن الدولة الذين سقطوا جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت سراي النبطية الحكومي ومحيطها وسوقها، ولذوي الشهداء وعائلاتهم والمديرية العامة لأمن الدولة، ‏هذا المصاب الأليم يزيدنا إصراراً على التوصّل إلى وقفٍ لإطلاق النار، بما يحمي لبنان وأهلنا في الجنوب".