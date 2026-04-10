الرئيس سلام يعزي بشهداء أمن الدولة: يزيدنا إصراراً إلى وقف النار
10 April 2026
7 secs ago
source: tayyar.org
قدم رئيس الحكومة نواف سلام، واجب العزاء لأهل النبطية، قائلاً: "أصدق التعازي لأهل النبطية بشهدائها من المدنيين وعناصر أمن الدولة الذين سقطوا جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت سراي النبطية الحكومي ومحيطها وسوقها، ولذوي الشهداء وعائلاتهم والمديرية العامة لأمن الدولة، هذا المصاب الأليم يزيدنا إصراراً على التوصّل إلى وقفٍ لإطلاق النار، بما يحمي لبنان وأهلنا في الجنوب".
Just in
19 :07
حزب الله: استهداف مستوطنتي ليمان وشلومي وتجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصليات صاروخيّة
18 :55
لماذا رفضت إسرائيل السماح لفرنسا بالمشاركة في المحادثات المباشرة مع لبنان؟ (Jerusalem Post) تتمة
18 :52
ترمب لنيويورك بوست:
- إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
- يقولون أمامنا إنهم سيتخلصون من الأسلحة النووية ثم يقولون للصحافة إنهم سيخصبون اليورانيوم
- نتعامل مع أشخاص لا نعرف إن كانوا يقولون الحقيقة أم لا
- سنستخدم أقوى أسلحتنا إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران
- سنعرف فرص نجاح المحادثات مع إيران خلال نحو ٢٤ ساعة
- السفن الحربية يجري تزويدها بأفضل الذخائر لاستئناف الضربات في حال فشلت محادثات باكستان
18 :49
وزارة الصحة تعلن تلقي مراجعات أهالي المفقودين من الشهداء والجرحى تتمة
18 :47
بالفيديو: مراسل "الجديد" يتلقى نبأ إستشهاد إبن عمه مباشرةً على الهواء! تتمة
18 :33
الرئيس بري قدم التعازي بشهداء أمن الدولة تتمة
Other stories
الرئيس بري قدم التعازي بشهداء أمن الدولة
بالصورة: من هم شهداء "أمن الدولة "؟
كريس منصور ضحية جديدة لحادث سير مروع وقع مساء أمس في زوق مصبح
الرئيس عون اتصل باللواء لاوندس معزياً باستشهاد 12 عنصراً من أمن الدولة
ابو زيد بعد استشهاد عناصر من أمن الدولة: إجرام اسرائيل المتمادي يجب أن يتوقف بأي ثمن
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ إسرائيل تواصِل المجازر على الرغم من نافذة المفاوضات... باسيل يؤيد بيروت منزوعة السلاح بشرط الحماية من الإعتداء
رد من ادرعي على الشيخ قاسم...هذا ما يدعيه بالفيديو
ايران أجبرت اسرائيل: أوقفوا الهجمات ضد بيروت وإلا..!
مجزرة رهيبة... 8 عناصر شهداء من أمن الدولة كحصيلة أولية!
قاسم: المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس
هل تُخلى مستشفيات الضاحية؟... وزارة الصحة تكشف!
غارة إسرائيلية تُفجع اللاعب علي حيدر! (صورة)
EXCLUSIVE
خاص - واشنطن تختبر حدود التفاهم اللبناني – الإسرائيلي!
بيان هامّ إلى ذوي المفقودين جرّاء الغارات...
بحصلي وفهد ينفيان ما أورده برنامج الغذاء العالمي: المخزون يكفي لـ3 أشهر!
بالفيديو: قصف مدفعيّ إسرائيليّ يستهدف محيط تواجد الصحافيّين
EXCLUSIVE
كواليس - مُبعَد لا مُبتعِد!
ضمانات بعدم استهداف هذين المستشفيين!
كلمة مرتقبة لنعيم قاسم...
بو جودة: أي مفاوضات لا تؤدي إلى انسحاب كامل وحصر السلاح تكرس ضعف الدولة
-
Just in
-
19 :07
حزب الله: استهداف مستوطنتي ليمان وشلومي وتجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصليات صاروخيّة
-
18 :55
لماذا رفضت إسرائيل السماح لفرنسا بالمشاركة في المحادثات المباشرة مع لبنان؟ (Jerusalem Post) تتمة
-
18 :52
ترمب لنيويورك بوست:
- إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
- يقولون أمامنا إنهم سيتخلصون من الأسلحة النووية ثم يقولون للصحافة إنهم سيخصبون اليورانيوم
- نتعامل مع أشخاص لا نعرف إن كانوا يقولون الحقيقة أم لا
- سنستخدم أقوى أسلحتنا إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران
- سنعرف فرص نجاح المحادثات مع إيران خلال نحو ٢٤ ساعة
- السفن الحربية يجري تزويدها بأفضل الذخائر لاستئناف الضربات في حال فشلت محادثات باكستان
-
18 :49
وزارة الصحة تعلن تلقي مراجعات أهالي المفقودين من الشهداء والجرحى تتمة
-
18 :47
بالفيديو: مراسل "الجديد" يتلقى نبأ إستشهاد إبن عمه مباشرةً على الهواء! تتمة
-
18 :33
الرئيس بري قدم التعازي بشهداء أمن الدولة تتمة
لماذا رفضت إسرائيل السماح لفرنسا بالمشاركة في المحادثات المباشرة مع لبنان؟
10 April 2026
وزارة الصحة تعلن تلقي مراجعات أهالي المفقودين من الشهداء والجرحى
10 April 2026
بالفيديو: مراسل "الجديد" يتلقى نبأ إستشهاد إبن عمه مباشرةً على الهواء!
10 April 2026
الرئيس بري قدم التعازي بشهداء أمن الدولة
10 April 2026
رئيس مجلس الشورى الايراني يشدد على وقف النار في لبنان والافراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة "قبل المفاوضات"
10 April 2026
بالصورة: من هم شهداء "أمن الدولة "؟
10 April 2026
كريس منصور ضحية جديدة لحادث سير مروع وقع مساء أمس في زوق مصبح
10 April 2026
الرئيس عون اتصل باللواء لاوندس معزياً باستشهاد 12 عنصراً من أمن الدولة
10 April 2026
ابو زيد بعد استشهاد عناصر من أمن الدولة: إجرام اسرائيل المتمادي يجب أن يتوقف بأي ثمن
10 April 2026
البابا لاون: من كان تلميذاً للمسيح لا يقف أبداً إلى جانب من حمل السيف ويلقي القنابل
10 April 2026