أجرى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري اتصالا بقيادة جهاز أمن الدولة معزياً بالشهداء الذين سقطوا اليوم جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة النبطية متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.