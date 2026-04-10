صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٦، استهدفت غارات إسرائيلية مبنى سراي النبطية الحكومي الذي تتمركز فيه مديرية النبطية الإقليمية لأمن الدولة، ما أدى إلى استشهاد ١٣ عنصرًا كانوا يواصلون أداء مهامهم في خدمة المواطنين في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. وتستنكر المديرية العامة لأمن الدولة هذه الاعتداءات التي تطال العسكريين والمدنيين على الأراضي اللبنانية.

وقد عرف من الشهداء :

- حسن ترحيني.

- حسين ملاح.

- ⁠موسى حيدر.

- ⁠علي فقيه.

- ⁠محمد رسلان.

- ⁠احمد قانصو.

- ⁠خليل المقداد.

- ⁠علي بدير.

- ⁠علي حجازي.

- ⁠محمد ضاوي.

- ⁠حسين حرب.

- ⁠يوسف قانصو.