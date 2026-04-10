شو الوضع؟ إسرائيل تواصِل المجازر على الرغم من نافذة المفاوضات... باسيل يؤيد بيروت منزوعة السلاح بشرط الحماية من الإعتداء
10 April 2026
49 mins ago
source: tayyar.org
في الشكل، مفاوضاتٌ في باكستان بين واشنطن وطهران، وحديث عن بدء المفاوضات الأسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل. لكن على الأرض، تتواصل الحرب الإسرائيلية وكذلك مجازرها وغاراتها التي لا تميز بين مقاتل ومدني وعسكريٍ نظامي. في هذا الوقت، يرتفع التوتر السياسي والإجتماعي في الداخل اللبناني مع الإنقسام حول فكرة المفاوضات، في وقتٍ أنَّ المطلوب تحديد الأهداف والعمل على تحقيقها، بدءاً من تحرير الأرض وانسحاب الإحتلال وصولاً إلى حماية دائمة.
ففي سياق إصرار إسرائيل على مفاوضات تحت نار الإعتداء، زنّرت طائراتها النبطية بالغارات التي استهدفت مجموعة من أمن الدولة في سرايا المدينة، ما أدى إلى نحو عشرين شهيداً وجريحاً. وعلى الأرض، تواصلت الإشتباكات الضارية في بنت جبيل مع ما تمثله من رمزية في مواجهة إسرائيل التي تعمل على انتزاع انتصارٍ معنوي وميداني فيها، كما استهدفت الغارات بلدات عدة في الجنوب وصولاً إلى دورس قرب بعلبك.
بالتوازي، طالت العربدة الإسرائيلية ردود فعل قاسية تجاه الدول التي تضيق على إسرائيل بسبب اعتداءاتها. فقد أعلن بنيامين نتنياهو طرد ممثلي إسبانيا من مركز التنسيق المشترك بسبب ما وصفه ب"تشويه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي". هذا في وقت نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إسرائيل تعتبر فرنسا وسيطاً غير عادل بسبب عدم "مساعدتها لبنان على نزع سلاح حزب الله".
وعلى خط المفاوضات المزمعة في باكستان، جددت طهران تلويحها بعدم الحضور وبالرد على إسرائيل في حال استمرت الإعتداءات على لبنان.
في هذا الوقت، وفيما تنقسم البلاد بين مؤيد من دون شرط للمفاوضات ولمقترح بيروت منزوعة السلاح، وبين معارضين بالكامل، أعلنَ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تأييده لمشروع بيروت منزوعة السلاح، لكنّه أقرن ذلك بثابتتين. وأوضح أنَّ المطلوب هو التزام بمنع الإعتداء على أي منطقة منزوعة السلاح، وكذلك نزع السلاح غير الشرعي من أجنبي أو لبناني، ومن كل من يحلم باستعادة أوهام الماضي.
أما الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فقد دعا المسؤولين إلى "إيقاف التنازلات المجانية"، معتبراً أنه "منعاً كدولة وشعب وجيش ومقاومة نعيد سيادة بلدنا ونطرد المحتل". وأكد أن المقاومة مستمرة "حتى ينقطع النفس"، لافتاً إلى أن "التضحيات تجعلنا أكثر تشبثاً بتحرير الوطن".
Just in
19 :07
حزب الله: استهداف مستوطنتي ليمان وشلومي وتجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصليات صاروخيّة
18 :55
لماذا رفضت إسرائيل السماح لفرنسا بالمشاركة في المحادثات المباشرة مع لبنان؟ (Jerusalem Post) تتمة
18 :52
ترمب لنيويورك بوست:
- إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
- يقولون أمامنا إنهم سيتخلصون من الأسلحة النووية ثم يقولون للصحافة إنهم سيخصبون اليورانيوم
- نتعامل مع أشخاص لا نعرف إن كانوا يقولون الحقيقة أم لا
- سنستخدم أقوى أسلحتنا إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران
- سنعرف فرص نجاح المحادثات مع إيران خلال نحو ٢٤ ساعة
- السفن الحربية يجري تزويدها بأفضل الذخائر لاستئناف الضربات في حال فشلت محادثات باكستان
18 :49
وزارة الصحة تعلن تلقي مراجعات أهالي المفقودين من الشهداء والجرحى تتمة
18 :47
بالفيديو: مراسل "الجديد" يتلقى نبأ إستشهاد إبن عمه مباشرةً على الهواء! تتمة
18 :36
الرئيس سلام يعزي بشهداء أمن الدولة: يزيدنا إصراراً إلى وقف النار تتمة
بالصورة: من هم شهداء "أمن الدولة "؟
كريس منصور ضحية جديدة لحادث سير مروع وقع مساء أمس في زوق مصبح
الرئيس عون اتصل باللواء لاوندس معزياً باستشهاد 12 عنصراً من أمن الدولة
ابو زيد بعد استشهاد عناصر من أمن الدولة: إجرام اسرائيل المتمادي يجب أن يتوقف بأي ثمن
رد من ادرعي على الشيخ قاسم...هذا ما يدعيه بالفيديو
ايران أجبرت اسرائيل: أوقفوا الهجمات ضد بيروت وإلا..!
مجزرة رهيبة... 8 عناصر شهداء من أمن الدولة كحصيلة أولية!
قاسم: المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس
هل تُخلى مستشفيات الضاحية؟... وزارة الصحة تكشف!
غارة إسرائيلية تُفجع اللاعب علي حيدر! (صورة)
خاص - واشنطن تختبر حدود التفاهم اللبناني – الإسرائيلي!
بيان هامّ إلى ذوي المفقودين جرّاء الغارات...
بحصلي وفهد ينفيان ما أورده برنامج الغذاء العالمي: المخزون يكفي لـ3 أشهر!
بالفيديو: قصف مدفعيّ إسرائيليّ يستهدف محيط تواجد الصحافيّين
كواليس - مُبعَد لا مُبتعِد!
ضمانات بعدم استهداف هذين المستشفيين!
كلمة مرتقبة لنعيم قاسم...
بو جودة: أي مفاوضات لا تؤدي إلى انسحاب كامل وحصر السلاح تكرس ضعف الدولة
أزمة أمن غذائي في لبنان... قريباً؟
خاص - حصر السلاح بين القرار السياسي والقدرة التنفيذية: خطوة ناقصة أم بداية مسار؟
لماذا رفضت إسرائيل السماح لفرنسا بالمشاركة في المحادثات المباشرة مع لبنان؟
10 April 2026
وزارة الصحة تعلن تلقي مراجعات أهالي المفقودين من الشهداء والجرحى
10 April 2026
بالفيديو: مراسل "الجديد" يتلقى نبأ إستشهاد إبن عمه مباشرةً على الهواء!
10 April 2026
الرئيس سلام يعزي بشهداء أمن الدولة: يزيدنا إصراراً إلى وقف النار
10 April 2026
الرئيس بري قدم التعازي بشهداء أمن الدولة
10 April 2026
رئيس مجلس الشورى الايراني يشدد على وقف النار في لبنان والافراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة "قبل المفاوضات"
10 April 2026
بالصورة: من هم شهداء "أمن الدولة "؟
10 April 2026
كريس منصور ضحية جديدة لحادث سير مروع وقع مساء أمس في زوق مصبح
10 April 2026
الرئيس عون اتصل باللواء لاوندس معزياً باستشهاد 12 عنصراً من أمن الدولة
10 April 2026
ابو زيد بعد استشهاد عناصر من أمن الدولة: إجرام اسرائيل المتمادي يجب أن يتوقف بأي ثمن
10 April 2026