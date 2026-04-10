في الشكل، مفاوضاتٌ في باكستان بين واشنطن وطهران، وحديث عن بدء المفاوضات الأسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل. لكن على الأرض، تتواصل الحرب الإسرائيلية وكذلك مجازرها وغاراتها التي لا تميز بين مقاتل ومدني وعسكريٍ نظامي. في هذا الوقت، يرتفع التوتر السياسي والإجتماعي في الداخل اللبناني مع الإنقسام حول فكرة المفاوضات، في وقتٍ أنَّ المطلوب تحديد الأهداف والعمل على تحقيقها، بدءاً من تحرير الأرض وانسحاب الإحتلال وصولاً إلى حماية دائمة.



ففي سياق إصرار إسرائيل على مفاوضات تحت نار الإعتداء، زنّرت طائراتها النبطية بالغارات التي استهدفت مجموعة من أمن الدولة في سرايا المدينة، ما أدى إلى نحو عشرين شهيداً وجريحاً. وعلى الأرض، تواصلت الإشتباكات الضارية في بنت جبيل مع ما تمثله من رمزية في مواجهة إسرائيل التي تعمل على انتزاع انتصارٍ معنوي وميداني فيها، كما استهدفت الغارات بلدات عدة في الجنوب وصولاً إلى دورس قرب بعلبك.

بالتوازي، طالت العربدة الإسرائيلية ردود فعل قاسية تجاه الدول التي تضيق على إسرائيل بسبب اعتداءاتها. فقد أعلن بنيامين نتنياهو طرد ممثلي إسبانيا من مركز التنسيق المشترك بسبب ما وصفه ب"تشويه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي". هذا في وقت نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إسرائيل تعتبر فرنسا وسيطاً غير عادل بسبب عدم "مساعدتها لبنان على نزع سلاح حزب الله".

وعلى خط المفاوضات المزمعة في باكستان، جددت طهران تلويحها بعدم الحضور وبالرد على إسرائيل في حال استمرت الإعتداءات على لبنان.



في هذا الوقت، وفيما تنقسم البلاد بين مؤيد من دون شرط للمفاوضات ولمقترح بيروت منزوعة السلاح، وبين معارضين بالكامل، أعلنَ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تأييده لمشروع بيروت منزوعة السلاح، لكنّه أقرن ذلك بثابتتين. وأوضح أنَّ المطلوب هو التزام بمنع الإعتداء على أي منطقة منزوعة السلاح، وكذلك نزع السلاح غير الشرعي من أجنبي أو لبناني، ومن كل من يحلم باستعادة أوهام الماضي.



أما الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فقد دعا المسؤولين إلى "إيقاف التنازلات المجانية"، معتبراً أنه "منعاً كدولة وشعب وجيش ومقاومة نعيد سيادة بلدنا ونطرد المحتل". وأكد أن المقاومة مستمرة "حتى ينقطع النفس"، لافتاً إلى أن "التضحيات تجعلنا أكثر تشبثاً بتحرير الوطن".



