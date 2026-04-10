صرّح مصدر أمني رفيع المستوى لقناة برس تي في، بأن العدو الإسرائيلي، نتيجةً لإصرار إيران وضغوطها، اضطر إلى وقف هجماته على بيروت، وبعد الاعتداءات الوحشية التي شنّها الكيان على لبنان، اشترطت إيران - من خلال التأكيد على وحدة جبهة المقاومة - وقف هذه الهجمات كشرط أساسي لمشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار المؤقت مع الولايات المتحدة".

ووفقاً للمصدر، فقد تأجلت زيارة وفد إيراني إلى إسلام آباد عدة مرات لهذا السبب تحديداً، وحذّرت إيران من أن استمرار الهجمات الاسرائيلية على لبنان قد يُفشل المفاوضات برمتها، وبفضل الضغط الإيراني المتواصل والتهديد الجدي بالانسحاب من المفاوضات، اضطرت الولايات المتحدة إلى إجبار اسرائيل على وقف ضرباتها على بيروت".