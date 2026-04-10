تعرضت مدينة النبطية لاكبر عدوان منذ بداية الحرب الحالية، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة، استهدفت معظم الاحياء والشوارع فيها، والحقت دمارا هائلا.

وأدت الغارات في محيط السرايا الحكومية الى تدمير مبان والتسبب بمجزرة رهيبة، طالت مكتب امن الدولة، حيث افيد عن استشهاد 8 عناصر كحصيلة اولية.

وتعمل فرق الاسعاف على نقل الاصابات الى المستشفيات.