خاص - واشنطن تختبر حدود التفاهم اللبناني – الإسرائيلي!
10 April 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
واشنطن- tayyar.org
تتجه الأنظار إلى واشنطن مع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، في لحظة إقليمية مشحونة تعكس توازنات دقيقة أكثر مما تعكس اندفاعة نحو سلام نهائي.
في كواليس واشنطن أن هذه الجولة تُعدّ اختباراً فعلياً لإمكان إدارة النزاع ضمن سقف سياسي يخفف من احتمالات الانفجار، برعاية أميركية فاعلة.
يدخل الوفد اللبناني المفاوضات مثقلاً بتحديين متلازمين: قيود سياسية داخلية نتيجة رفض حزب الله هذا المسار، وضغوط خارجية للدفع نحو مرونة أكبر في مقاربة الملفات الخلافية. من هنا، يقوم الأداء اللبناني على معادلة دقيقة: التمسك بالسيادة من جهة، والانفتاح على ترتيبات مرحلية تخفف التوتر من جهة أخرى.
في المقابل، تسعى إسرائيل إلى تثبيت استقرار أمني على جبهتها الشمالية عبر تحقيق مكاسب محسوبة، تدرك أنها لن تأتي عبر الإملاء بل عبر تفاهمات مدعومة دولياً.
أما واشنطن، فتتحرك كضامن أساسي، واضعة هدفين متلازمين: حماية التوازنات الإقليمية ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.
تبقى السيناريوات مفتوحة بين تفاهم محدود يضبط التصعيد، أو تعثر يبقي باب الوساطة قائماً، أو تسوية أوسع تبدو ممكنة نظرياً لكنها معقدة عملياً.
Just in
14 :42
سلسلة غارات عنيفة تستهدف مدينة النبطية
14 :30
أنباءٌ عن سقوط 6 شهداء في حصيلة أولية إثر غارة استهدفت مغسل سيارات وسط بلدة جباع في قضاء النبطية
14 :28
غارة على بلدة دورس في البقاع الشمالي
14 :22
"سي إن إن" عن مصدر حكومي لبناني: رئيس الوزراء نواف سلام سيتوجه إلى واشنطن في الأيام المقبلة
14 :15
الدفاع المدني لـ"الجديد": لا يزال البحث جاريًا عن 4 أشخاص تحت الأنقاض في حي السلم
14 :10
"رويترز": 3 ناقلات مرتبطة بإيران من بينها ناقلة نفط عملاقة عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة
Other stories
بيان هامّ إلى ذوي المفقودين جرّاء الغارات...
بحصلي وفهد ينفيان ما أورده برنامج الغذاء العالمي: المخزون يكفي لـ3 أشهر!
بالفيديو: قصف مدفعيّ إسرائيليّ يستهدف محيط تواجد الصحافيّين
كواليس - مُبعَد لا مُبتعِد!
ضمانات بعدم استهداف هذين المستشفيين!
كلمة مرتقبة لنعيم قاسم...
بو جودة: أي مفاوضات لا تؤدي إلى انسحاب كامل وحصر السلاح تكرس ضعف الدولة
أزمة أمن غذائي في لبنان... قريباً؟
EXCLUSIVE
خاص - حصر السلاح بين القرار السياسي والقدرة التنفيذية: خطوة ناقصة أم بداية مسار؟
تأجيل التحاق المرشحين المقبولين للتطوّع بصفة مأمور متمرّن في أمن الدولة
باسيل: نؤيد "بيروت منزوعة السلاح" والتطبيق يتطلب ضماناً بعدم الإحتلال ونزعاً للسلاح من كل حامل له
أدرعي: انذار عاجل وخطير!
زامير يلوّح بتصعيد جديد: عملياتنا مستمرة في لبنان!
120 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان: "سطوح بيروت" تصل إلى أكثر من 65,000 شخص
جنبلاط: الأميركيون تخلّوا عنا.. هل سيضحّون بكل لبنان!؟
"عقدتان" تخنقان الهدنة.. النفط في هرمز والنار في لبنان
عون يكلّف مصرفيين التفاوض مع صندوق النقد! (الأخبار)
تهديد جدي بتحويل بيروت إلى نسخة من الضاحية (المدن)
حين يسقط الردع و تبقى الدولة (اللواء)
مظلة دبلوماسية مساندة للبنان؟ (الجمهورية)
"حكومة غزة" تنفي تصريحات لملادينوف حول دخول 602 شاحنة مساعدات
-
10 April 2026
بيان هامّ إلى ذوي المفقودين جرّاء الغارات...
-
10 April 2026
الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية
10 April 2026
كيف خسرت عائلة ترامب مليار دولار في معاملات البيتكوين؟
10 April 2026
بحصلي وفهد ينفيان ما أورده برنامج الغذاء العالمي: المخزون يكفي لـ3 أشهر!
10 April 2026
رئيس "الكاف" موتسيبي يعلّق على اتهامات السنغال له بالفساد
10 April 2026
بالفيديو: قصف مدفعيّ إسرائيليّ يستهدف محيط تواجد الصحافيّين
10 April 2026
رؤساء سابقون للموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي يوجهون رسالة إلى نتيناهو
10 April 2026
كواليس - مُبعَد لا مُبتعِد!
10 April 2026
ضمانات بعدم استهداف هذين المستشفيين!
