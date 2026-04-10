تتجه الأنظار إلى واشنطن مع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، في لحظة إقليمية مشحونة تعكس توازنات دقيقة أكثر مما تعكس اندفاعة نحو سلام نهائي.

في كواليس واشنطن أن هذه الجولة تُعدّ اختباراً فعلياً لإمكان إدارة النزاع ضمن سقف سياسي يخفف من احتمالات الانفجار، برعاية أميركية فاعلة.

يدخل الوفد اللبناني المفاوضات مثقلاً بتحديين متلازمين: قيود سياسية داخلية نتيجة رفض حزب الله هذا المسار، وضغوط خارجية للدفع نحو مرونة أكبر في مقاربة الملفات الخلافية. من هنا، يقوم الأداء اللبناني على معادلة دقيقة: التمسك بالسيادة من جهة، والانفتاح على ترتيبات مرحلية تخفف التوتر من جهة أخرى.

في المقابل، تسعى إسرائيل إلى تثبيت استقرار أمني على جبهتها الشمالية عبر تحقيق مكاسب محسوبة، تدرك أنها لن تأتي عبر الإملاء بل عبر تفاهمات مدعومة دولياً.

أما واشنطن، فتتحرك كضامن أساسي، واضعة هدفين متلازمين: حماية التوازنات الإقليمية ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

تبقى السيناريوات مفتوحة بين تفاهم محدود يضبط التصعيد، أو تعثر يبقي باب الوساطة قائماً، أو تسوية أوسع تبدو ممكنة نظرياً لكنها معقدة عملياً.