بيان هامّ إلى ذوي المفقودين جرّاء الغارات...
-
10 April 2026
-
57 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
صـدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار مساعدة أهالي المفقودين جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتسهيل عمليّة التعرّف إلى الضحايا المفقودين مجهولي الهويّة أو الأشلاء.
تدعو المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ذوي المفقودين إلى الحضور يوميًا من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية الساعة 15:00 بعد الظهر، إلى أحد مكاتب الحوادث التابعة لوحدة الشرطة القضائيّة في المحافظات، وذلك لإعطاء العيّنات اللّازمة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA)، بما يساهم في التعرّف إلى الضحايا أو الأشلاء.
يرجى من الشخص المعني بالحضور اصطحاب أحد المستندات الثبوتية (جواز سفر، إخراج قيد عائلي، بطاقة هوية). كما يُفضَّل حضور شخصين من الأصول أو الفروع (الأب، الأم، الأولاد)، وفي حال تعذّر ذلك، يمكن أن يكونا من الإخوة أو الأخوات.
وذلك وفقاً لما يلي:
• مكتب الحوادث المركزي: بيروت- كورنيش المزرعة- ثكنة اميل الحلو – جناح ابو شاهين – طابق ثاني
• مكتب الحوادث في بعبدا: عاريا – مجمع عاريا – الطابق الثاني
• مجموعة جونية: سنتر البستاني – مقابل سراي جونية – الطابق الثالث
• مكتب الحوادث في زحلة: زحلة – بجانب قصر عدل زحلة
• مجموعة بعلبك: بعلبك – المبنى النموذجي لفصيلة بعلبك – الطابق الارضي
• مكتب الحوادث في صيدا: حارة صيدا – مجمع تلة مار الياس – الطابق الارضي
• مجموعة النبطية: النبطية – مجمع كفرجوز – الطابق الخامس
• مكتب الحوادث في طرابلس: طرابلس – ساحة التل – مبنى فارس – الطابق الثاني
-
Just in
-
14 :30
أنباءٌ عن سقوط 6 شهداء في حصيلة أولية إثر غارة استهدفت مغسل سيارات وسط بلدة جباع في قضاء النبطية
-
14 :28
غارة على بلدة دورس في البقاع الشمالي
-
14 :22
"سي إن إن" عن مصدر حكومي لبناني: رئيس الوزراء نواف سلام سيتوجه إلى واشنطن في الأيام المقبلة
-
14 :19
خاص - واشنطن تختبر حدود التفاهم اللبناني – الإسرائيلي! تتمة
-
14 :15
الدفاع المدني لـ"الجديد": لا يزال البحث جاريًا عن 4 أشخاص تحت الأنقاض في حي السلم
-
14 :10
"رويترز": 3 ناقلات مرتبطة بإيران من بينها ناقلة نفط عملاقة عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
14 :30
أنباءٌ عن سقوط 6 شهداء في حصيلة أولية إثر غارة استهدفت مغسل سيارات وسط بلدة جباع في قضاء النبطية
-
14 :28
غارة على بلدة دورس في البقاع الشمالي
-
14 :22
"سي إن إن" عن مصدر حكومي لبناني: رئيس الوزراء نواف سلام سيتوجه إلى واشنطن في الأيام المقبلة
-
14 :19
خاص - واشنطن تختبر حدود التفاهم اللبناني – الإسرائيلي! تتمة
-
14 :15
الدفاع المدني لـ"الجديد": لا يزال البحث جاريًا عن 4 أشخاص تحت الأنقاض في حي السلم
-
14 :10
"رويترز": 3 ناقلات مرتبطة بإيران من بينها ناقلة نفط عملاقة عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
10 April 2026
-
EXCLUSIVE
-
-
-
10 April 2026
-
-
-
10 April 2026
-
-
-
-
10 April 2026
-
-
-
-
10 April 2026
-
-
-
10 April 2026
-
-
-
-
10 April 2026
-
-
-
10 April 2026
-
EXCLUSIVE
-
-
-
10 April 2026
-
-
-
-
10 April 2026