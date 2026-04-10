نفى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ورئيس نقابة اصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد، في بيان مشترك اليوم، ما حذّر منه برنامج الغذاء العالمي من أن "لبنان يتحول بسرعة ليشكل أزمة أمن غذائي مع تعطّل الحرب للإمدادات".

واكدا أن كل المعطيات والمعلومات التي أعلنت عنها النقابتان بشكلٍ متتالٍ لا تزال على حالها، مطمئنين إلى أن مخزون لبنان من المواد الغذائية يكفي الاستهلاك المحلي لنحو ثلاثة أشهر.

وإذ شددا على أن الإمدادات مستمرة من دون أي تعطيل أو انقطاع، لفتا إلى أن بواخر المحمّلة بالمواد الغذائية تصل في مواعيدها إلى المرافئ اللبنانية ولا سيما مرفأ بيروت.

كما أشارا إلى أن إعادة فتح معبر المصنع يشكل عاملًا حيويًا وايجابيًا لإمداد لبنان بالمواد الغذائية.