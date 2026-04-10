أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، إلى "أنّنا تلقينا ضمانات بعدم استهداف مستشفيي رفيق الحريري والزهراء"، لافتاً إلى أنّ "المرضى ما زالوا داخلهما من دون إخلاء لعدم توفر أماكن بديلة".



وأضاف: "معظم المستشفيات في لبنان تحاول الاستجابة للاحتياجات، لكن قدرتها أصبحت محدودة في ظل الأعداد الكبيرة من الضحايا"، وتابع: "المستشفيات قد تفقد القدرة على التعامل مع أعباء إضافية مع وصولها لطاقتها الاستيعابية".