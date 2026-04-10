كتب مدير الأخبار والبرامج السياسية في otv جاد بو جودة:



مفاوضات مباشرة ام غير مباشرة.

ليس هذا اصل الموضوع.

فالاصل مَن يفاوض باسم مَن، واي موازين قوى تعكسها المفاوضات، وما هي البنود...

قد يكون من المبكر النقاش في هذه التفاصيل، لكن الواضح بالنسبة الى لبنان ان اي محادثات لا تؤدي الى انسحاب اسرائيلي كامل وحصر كامل السلاح بالجيش ضمن جدول زمني محدد، لا تعني عملياً الا تكريساً لضعف الدولة وتمديداً للأزمة.