خاص - حصر السلاح بين القرار السياسي والقدرة التنفيذية: خطوة ناقصة أم بداية مسار؟
10 April 2026
برز في الساعات الماضية تقدّم في المطلب الأميركي حول دور الجيش في الانتشار الشامل ومنع أي حركة لنقل السلاح، وصولًا إلى طرح مسألة نزع سلاح حزب الله بشكل مباشر. وفي هذا السياق، برز قرار الحكومة أمس بالتجاوب مع الطرح الدولي من حيث المبدأ، عبر تعزيز دور الجيش وتكثيف انتشاره في مختلف المناطق، في محاولة لاحتواء الضغوط الخارجية وتفادي الانزلاق إلى تصعيد أوسع. غير أنّ هذا القرار، وإن جاء بصيغة مرنة، يفتح الباب أمام أسئلة داخلية حساسة تتعلق بحدود هذا الانتشار وإمكان تحوّله إلى مسار تصادمي مع حزب الله.
من زاوية عسكرية، يُظهر القرار كما يقول العميد الركن أندره بومعشر أنه أقرب إلى إجراء سياسي مضبوط الإيقاع منه إلى خطوة ذات طابع عملياتي شامل. فالتركيز على محافظة بيروت كحيّز جغرافي محدد يعكس توجّهًا لضبط المشهد الأمني في مركز السلطة والرمزية السياسية، أكثر مما يعكس إطلاق مسار أمني–عسكري متكامل على مستوى الدولة. وفي العقيدة العسكرية، فإن أي قرار مرتبط بحصر السلاح يفترض أن يكون شاملًا، متدرّجًا، ومسنودًا بخطة وطنية واضحة، لا محصورًا ضمن نطاق يمكن تجاوزه عمليًا بفعل امتداد السلاح خارج حدوده. كما أن غياب الإجراءات المرافقة، لا سيما على مستوى تنظيم التراخيص، وضبط السلاح الفردي، وتوحيد قواعد التطبيق، يشير – بحسب بومعشر – إلى أن القرار لم يُبنَ على تصور عملياتي متكامل، بل جاء في إطار مقاربة انتقائية تهدف إلى تحقيق أثر سياسي مباشر أكثر من ترسيخ نتيجة أمنية مستدامة. ويُعزّز ذلك عدم إدراجه ضمن إطار أشمل يرتبط بحالة طوارئ، أو خطة تعبئة، أو مسار واضح ضمن استراتيجية الأمن الوطني والاستراتيجية الدفاعية، وهي المرجعيات التي يُفترض أن تُستمد منها قرارات بهذا المستوى وتُترجم إلى أوامر تشمل كامل الأرض ومختلف مصادر التهديد. بناءً عليه، ورغم أهمية القرار من حيث المبدأ، إلا أنه يبقى كما يقول بومعشر خطوة إيجابية لكنها غير مكتملة. إذ إن حصر السلاح لا يمكن أن يكون مجتزأً جغرافيًا في حين أن انتشاره يتجاوز بيروت إلى سائر الأراضي اللبنانية، ما يفرض اعتماد مقاربة وطنية شاملة ضمن خطة واضحة الأهداف ومسنودة بإرادة سياسية متماسكة. ويبقى الأهم أن قابلية التنفيذ تظل محدودة ما لم يتلازم القرار مع وقف العمل بكافة تراخيص حمل الأسلحة. إذ إن الإبقاء على نظام التراخيص القائم يخلق ازدواجية قانونية وميدانية تُضعف فعاليته وتحوّله إلى إطار نظري غير مكتمل. أما توحيد المرجعية القانونية للسلاح، عبر تعليق هذه التراخيص أو إعادة تنظيمها ضمن ضوابط استثنائية صارمة، فيُعد شرطًا أساسيًا لضمان جدية التنفيذ وتحقيق نتائج فعلية على الأرض.
Just in
13 :08
موقع "تانكر تراكرز": وصول مليوني برميل من النفط الإيراني الخام إلى الهند بموجب إعفاء من العقوبات
13 :05
كواليس - مُبعَد لا مُبتعِد! تتمة
12 :58
"رويترز" نقلاً عن المجلس الدولي للمطارات في أوروبا: مطارات القارة ستواجه نقصاً "منهجياً" في وقود الطائرات إذا لم يفتح مضيق هرمز بالكامل خلال 3 أسابيع
12 :55
وزير الخارجية الإسباني: حلف شمال الأطلسي لن يشارك في أي عملية عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز
12 :51
ضمانات بعدم استهداف هذين المستشفيين! تتمة
12 :40
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات تزعم قتل حوالي 1400 مسلح من حزب الله في لبنان منذ استئناف الحرب
تأجيل التحاق المرشحين المقبولين للتطوّع بصفة مأمور متمرّن في أمن الدولة
-
باسيل: نؤيد "بيروت منزوعة السلاح" والتطبيق يتطلب ضماناً بعدم الإحتلال ونزعاً للسلاح من كل حامل له
-
أدرعي: انذار عاجل وخطير!
-
زامير يلوّح بتصعيد جديد: عملياتنا مستمرة في لبنان!
-
120 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان: “سطوح بيروت” تصل إلى أكثر من 65,000 شخص
-
جنبلاط: الأميركيون تخلّوا عنا.. هل سيضحّون بكل لبنان!؟
-
"عقدتان" تخنقان الهدنة.. النفط في هرمز والنار في لبنان
-
عون يكلّف مصرفيين التفاوض مع صندوق النقد! (الأخبار)
-
تهديد جدي بتحويل بيروت إلى نسخة من الضاحية (المدن)
-
حين يسقط الردع و تبقى الدولة (اللواء)
-
مظلة دبلوماسية مساندة للبنان؟ (الجمهورية)
-
ما رسائل «الأربعاء الأسود»؟ (الجمهورية)
-
لبنان يتمسك بحصرية التفاوض والسلاح... وهذا ما قاله سلام للشرق الأوسط
-
المساعي الفرنسية لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان تواجه حائطاً أميركياً (الشرق الأوسط)
-
أسرار الصحف ليوم لجمعة 10 نيسان 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 نيسان 2026
-
كابوس تموز في بنت جبيل: الحزب يعيد «الشمال» الى دائرة النار
-
"الحزب" يستهدف الجنود الإسرائيلين في مواقعهم..
-
مفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن
-
مصادر للميادين: لا وفد تفاوض في إسلام آباد... ولا محادثات مع استمرار الحرب على لبنان
-
شي يعرب لزعيمة المعارضة التايواني عن «ثقته التامة» في وحدة الشعبين التايواني والصيني
-
-
-
10 April 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - مُبعَد لا مُبتعِد!
-
-
-
10 April 2026
-
ضمانات بعدم استهداف هذين المستشفيين!
-
-
-
10 April 2026
-
زوجة ترمب ترد على اتهامات بشأن علاقتها بجيفري إبستين
-
-
-
10 April 2026
-
كلمة مرتقبة لنعيم قاسم...
-
-
-
10 April 2026
-
ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي 0.4 % خلال فبراير
-
-
10 April 2026
-
توتر في وقف إطلاق النار الهش بين أمريكا وإيران قبيل المحادثات
-
-
10 April 2026
-
الرئيس الكوبي يؤكد أنه لن يستقيل تحت ضغط واشنطن
-
-
-
10 April 2026
-
بو جودة: أي مفاوضات لا تؤدي إلى انسحاب كامل وحصر السلاح تكرس ضعف الدولة
-
-
-
10 April 2026
-
أزمة أمن غذائي في لبنان... قريباً؟
-
-
-
10 April 2026