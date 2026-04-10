صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "عطفًا على البيان السابق المتعلق بتحديد أسماء المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمورٍ متمرّنٍ لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، ونظرًا للظروف الأمنية السائدة والأخطار التي يتعرض لها لبنان، تعلن المديرية العامة لأمن الدولة ما يلي:

يؤجّل التحاقُ المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمورٍ متمرّنٍ لصالح المديرية العامة لأمن الدولة في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٦، على أن يحدّد تاريخٌ لاحقٌ لذلك".