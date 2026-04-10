كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على "إكس":



‏"بيروت منزوعة السلاح" عنوان وإجراء نؤيده بالكامل، لا بل نريد "لبنان منزوع السلاح" إلّا من قواه الأمنية الشرعية.

تطبيقه يتطلّب:

١-ضمان ألا تحتل إسرائيل أي منطقة منزوعة السلاح وأمر الجيش بالدفاع عنها

٢-نزع السلاح من كل حاملٍ له، لبناني أو غريب، أو طامح لحمله أو حالم بأوهام الماضي."