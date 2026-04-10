

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي عبر اكس:



انذار عاجل وخطير: نجدد تأكيدنا انه وفي إطار أنشطته الارهابية يقوم حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف استخدامًا عسكريًا واسعًا.



وانطلاقًا من ذلك نعود ونحذّر انه يجب التوقف فورًا عن الاستخدام العسكري للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف ونؤكد أنه في حال عدم التوقف عن هذا التصرف فإن إسرائيل ستعمل وفقًا للقانون الدولي ضد أي نشاط عسكري يقوم به حزب الله الإرهابي مستخدمًا تلك المرافق وسيارات الإسعاف.