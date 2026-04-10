أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ايال زامير، إن العمليات في لبنان مستمرة، وإن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال مؤقتًا.



وأضاف: "يواصل الجيش الإسرائيلي القتال في لبنان، لإزالة التهديد المباشر لبلدات الشمال".



وتابع: "نحن في حالة وقف إطلاق نار مع إيران، لكن يمكننا العودة إلى القتال في أي لحظة".



وأكد أن إسرائيل أوضحت أن عملياتها ضد "حزب الله" مستمرة ولا يشملها وقف إطلاق النار مع إيران.

